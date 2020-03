Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsü ile mücadele tam gaz devam ederken, ülkemizdeki vaka sayıları ciddi bir şekilde artmaya başladı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde salgının zirve noktasına ulaşma ihtimali var. Uzmanlar bu konuda uyarı yapıyor, kritik bir dönemde olduğumuzu evlerden çıkmamamız gerektiğini belirtiyor. Lütfen uyarıları ciddeye alalım ve evlerimizde kalalım.

Buraya kadar her şey tamam. Uyarıları dikkate aldığımız sürece her şey bizler için normal bir şekilde devam edebilir gibi gözüküyor ama hangi uyarıları?

Mesela bu maske ve eldiven meselesini iyi anlatamadık millete.

Takılmalı mı, takılmamalı mı?

Sadece hasta olan mı takmalı, hasta olmayan da mı takmalı?

Adam eldiveni takmış, otobüs bekliyor. Bir yandan da sigara içiyor. Elinde eldiven var, lakin eli tüm yüzüyle temas ediyor. Elinde eldiven olmasa elini her istediği yere süremeyecek, tedirgin olacak ve doğal olarakta temiz kalacak. Ama elinde eldiven olduğu için her yere dokunuyor. Nasıl olsa korunuyorum algısı var. Ama bir sigara yakıyor eldiven yüzünün her yerine temas ediyor. Bunun sonucunda da bulaşmayacak virüsü zorla kendisine bulaştırmaya çalıştırıyor.

Bu aynı şeye benziyor, virüs bizde ortaya çıkmadan önce havalimanlarına termal kamera koyup, virüsün girişini engelleyeceğimizi ummamız gibi.

Biz en başta virüsü anlatmadık, salgın hastalıkları anlatmadık, nasıl bulaşabileceklerini anlatmadık. Biz eldiven, maske, dezenfekten ve termal kameranın koruyucu bir unsur olduğunu anlattık. Bunlar varsa hastalanmazsınız algısı yarattık. Yanlışı burada yaptık.

Yine aynı bir hata havalar ısınınca virüsün yok olacağı algısı üzerine kurulu. Herkeste bir havalar ısınsada kurtulsak havası esiyor. Bu mevzuyu da iyi anlatamadık.

Yaz gelince salgın sona ermeyecek. Salgının hava sıcaklığı ile pek ilgisi olmayacak. Ya şansımıza virüs bir mutasyona uğrayacak, bulaşma özelliğini kaybedecek ya da siz işi şansa bırakmayacak tüm önlemlerinizi alacaksınız. Ben demiyorum bunları, Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan söylüyor. Dikkate almakta fayda var değerli okurlar.