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Nihat Özdemir'den 'seyircili maç' açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig’de kalan dört maç ve Türkiye Kupası finalinin seyircili oynanması konusunda olumsuz açıklama yaptı.
Nihat Özdemir'den 'seyircili maç' açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, gazeteci Bilal Meşe'nin sorularını yanıtladı.

"SEYİRCİLİ MAÇ MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR"

Süper Lig’de kalan dört maçın yanısıra Türkiye Kupası finalini de seyircili oynatmayı çok istediklerini belirten Başkan Özdemir, “Ancak bu şartlarda mümkün değil” dedi ve ekledi; “Kalan üç maçın yanısıra Türkiye Kupası finalini de seyircili oynatma düşüncemiz vardı. Maalesef bunu askıya almak zorunda kaldık. Seyircili oynatabilmek için sağlık bakanlığımızın da izni gerekiyor. Gelişmelere ve vakalara bakıldığında bu mümkün gözükmüyor.”

 

"ORTADA BAZI GERÇEKLER VAR"

TFF Başkanı, “Bakın, ortada görünen bazı gerçekler var... Bu maçlar oynanmadan önce tüm kulüplere virüs ile ilgili alınacak tedbirleri içeren bir kitapçık gönderdik. Görüyoruz ki bu uyarılara ve önlemleri dikkat eden yok. Maçlara bakın, kimler maske takıyor? 22 futbolcu, iki teknik adam ve üç hakemin dışında herkes maske takacak... Yani 27 kişi maskesiz olacak, diğerleri maskeli. Yedekler, protokol tribünde oturanlar, sahadaki top toplayıcılar, polisler ve güvenlikçiler bu kurala uyacaklar. Ancak uyan yok. Tüm kulüplere ceza yağdırıyoruz” diye konuştu.

"LAF OLSUN DİYE KURAL KOYMADIK"

Özdemir, “Şimdi bu tabloya bakarak, nasıl seyircili oynatacağız bu maçları Allah aşkına? Sahadaki siz deyin 50 ben diyeyim 70 kişiyi tüm uyarılarımıza karşın kontrol altına alamıyoruz. Binlerce taraftarı nasıl alacağız? Şu ana kadar TFF’ye gelen tüm temsilci raporlarında kural ihlali var. Para cezaları veriyoruz, görüyoruz ki bu da caydırıcı olmuyor, maske takması gerekenler maskeyi takmıyor. Neticede ortada bir sağlık ve salgın söz konusu. Kurallar ve uyarılar uygulanmak için oraya kondu, laf olsun diye değil” dedi.

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