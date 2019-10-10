Öğrenciler Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okudu

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Keçiören’deki Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Fetih Suresi’ni okudu.

Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla önceki gün başlatılan Barış Pınarı Harekatı ’nın zaferle sonuçlanması için öğrencilerden destek geldi. Keçiören’deki Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri dün ilk ders saatinde ordumuzun o bölgedeki PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başarılı olması için hep birlikte Fetih Suresi ’ni okudu. O anlar okulun sosyal medya hesabından paylaşılarak altına şu not düşüldü: “Kahraman Mehmetçiklerimiz. Allah sizleri korusun ve muzaffer eylesin... Yunus Emre İlkokulu’nun ve Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulu’nun duaları sizlerle... Öğrenci ve öğretmenlerimiz ilk derslerinde ordumuz için Fetih suresi okudular.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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