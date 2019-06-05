Öğrenciler kuş bilimini belgeselden değil doğada öğreniyor

Dünya kuş göç yolları haritasında yer alan Aras Kuş Cenneti ve Halkalama İstasyonu, öğrencilerin kuş bilimini öğrenmelerine ev sahipliği yapıyor

Iğdır'daki Aras Kuş Cenneti ve Halkalama İstasyonu'na gelen öğrenciler, kuş bilimini doğal ortamda kuşları görerek öğreniyor.

Kuş halkalama çalışmalarının 2006'dan beri yapıldığı, dünya kuş göç yolları haritasında yer alan Aras Kuş Cenneti ve Halkalama İstasyonu, birçok ülkeden gelen doğa bilimcilere kuş bilimiyle ilgili sunduğu imkanın yanında öğrencilere de kuşları yerinde gözlemleme imkanı sunuyor.

Özellikle kent merkezi ve ilçelerde eğitim gören öğrenciler, Tuzluca ilçesine bağlı Çıyrıklı köyünde bulunan, dünyanın en önemli kuş gözlem istasyonları arasında yer alan Aras Kuş Cenneti ve Halkalama İstasyonu'nu ziyaret ederek bilim insanlarıyla bir araya geliyor.

Burada kuşların takibine dair tüm işlemleri izleyen öğrenciler, uygulamalı olarak da çalışma yapıp kuş bilimi için sürdürülen çalışmaları doğal ortamda kuşları görerek öğreniyor.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Utah ile Koç Üniversiteleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Merkezimiz öğrencilerce sürekli ziyaret ediliyor, bu çocuklarımız bizim için çok önemli. Biz burada çocuklarımıza doğa sevgisi ve doğa merakını teşvik etmek istiyoruz ve onların kuşlara elleriyle dokunup bu duyguyu hissetmelerini istiyoruz. Bunu yaparken genç arkadaşlarımızın heyecanını ve yüzlerinden mutluluklarını görüyoruz." dedi.

İstasyonu ziyaret eden öğrencilerin kuş bilimine merak duyacağını ve ileride bu bilim dalının gelişmesi açısından bunun önemli olduğunu belirten Şekercioğlu, şunları kaydetti:

"Biyolojiyi doğada yaşayarak öğrenmek, sadece kitaptan öğrenmekten çok daha kıymetli. Bu gençlerimiz ileride kuş bilimini okuyacak, ornitolog olacak, jeolog olacak, biyolog olacak. Çünkü kendileriyle görüşmelerimizde çok akıllıca cevaplar verdiler. Gençler çok donanımlı gelmişler, ülkemizdeki kuş türünün sayısından tutun da Iğdır'ın kuş türü sayısına kadar biliyorlar. Bizim tek isteğimiz öğrencilerimizin okullarından buraya gelerek bu heyecanı yaşamasıdır."

Kuş gözlemine katılan Iğdır Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden Rayyan Esme Çatal, bilim dalını yerinde görerek öğrenmesinin önemli olduğunu aktararak, "Kuşu elime almak beni çok mutlu etti, kuşun elimi ısırması çok hoş duyguydu. Kuşların göç ettiğini ve bazı kuş türlerini biliyordum ama esas kuş türlerini burada öğrendim, kuş halkalamayı gördüm. Bunları öğrendiğimden dolayı çok mutlu oldum." diye konuştu.

BİLSEM öğrencilerden Elanur Aras ise belgesellerden izlediği bu işlemleri yerinde yapmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Hem eğlendim hem de kuşlar hakkında yeterli bilgim yoktu, burada daha fazla şeyler öğrendim. Daha önce görmediğim kuş türlerini gördüm ve kuş halkalanırken kilosunu, kanat yapısının nasıl ölçüldüğünü gördüm. Bizim için güzel bir eğitim oldu." sözlerine yer verdi.