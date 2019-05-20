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Orhan Ak Fatih Terim ile arasında yaşananları anlattı

Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak tribüne gönderilmişti ve açıklama geldi.
Orhan Ak Fatih Terim ile arasında yaşananları anlattı

Maçın 78. dakikasında Belhanda ile Mahmut arasında yaşanan pozisyonun ardından Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Emre Belözoğlu, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

Avcı ve Emre'nin yaptığı yoğun itirazlar sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de sahaya kadar girerek duruma tepki gösterdi. Terim ile yardımcısı Ümit Davala ve Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak tribüne gönderildi. Ak, yaşananlarla ilgili olarak, "Ben oyuncuyla konuşurken, Fatih Terim geldi bana tokat attı" dedi.

Fatih Terim, maç içinde kararları nedeniyle zaman zaman tartıştığı hakem Cüneyt Çakır ve ekibini 90 dakika sonunda tek tek tebrik etti.

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