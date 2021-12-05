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Öz Taşıma- İş Başkanı Toruntay, kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduklarını söyledi

Öz Taşıma- İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Dünya Kadın Hakları Günü’ne ilişkin yaptığı bir açıklamada, “Kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi. 
Öz Taşıma- İş Başkanı Toruntay, kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduklarını söyledi

Öz Taşıma- İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, ”5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı. 

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nün, tüm dünyada kadınların daha insanca yaşama isteğini dile getirdikleri bir mücadele ve dayanışma günü olarak kutlandığını ifade eden Toruntay, “Türkiye’de 1930 yılından itibaren çıkartılan bir dizi yasa ile önce belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma, ihtiyar meclisine seçilme hakkını elde eden kadınlarımız; 5 Aralık 1934’ de Anayasamızda ve Seçim Kanununda yapılan değişikliklerle milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır. Bu nedenle bu tarih ‘Kadın Hakları Günü’ olarak kutlanmaya başlanmıştır” dedi.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kadınların çok önemli siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde ettiğini vurgulayan Genel Başkan Toruntay, sözlerine şöyle devam etti:

“Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için kadını ve erkeği eşit yurttaş yaratmanın gerekli olduğuna inanan Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran irade ve bu iradenin önderi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kadınlarımız birçok gelişmiş ülkeden önce bu haklarını elde etmişlerdir.

Peygamber efendimizin ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ buyruğuna bizleri muhatap kılan bir anlayışın mensupları olan bizler, bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın kanayan yarası olan kadınların uğradığı haksızlıklar, ayrımcılıklar ve şiddet karşısında kadının yanında yer almak, insan olan herkesin görevidir. Kadına yönelik ayrımcılık ve bunun uzantısı şiddet bir insan hakları ihlalidir, münferit değil, sistematiktir. Ailenin mahremiyeti içinde olup biten, özel alana ait, hukuk denetimi dışında bir aile içi mesele değildir. Bu nedenle, engellenmesi de ancak sistemli ve etkin bir mücadele ile gerçekleşebilir.”

HABER MERKEZİ/İLKSAYFA

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