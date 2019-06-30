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Ozan Kabak Schalke 04'te

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Schalke 04, daha önce Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak'ı kadrosuna dahil etti.
Ozan Kabak Schalke 04'te

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04 Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Ozan Kabak'ın en başarılı genç oyunculardan olduğuna işaret edilerek kendisiyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kulüp yöneticilerinden Jochen Schneider, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden birini takıma katmayı başardıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, ''Ünlü rakiplere rağmen, Ozan Kabak kulübümüzü seçti. Özellikle Ozan'ı FC Schalke 04'e atılan adımın kendisi için doğru olduğuna ikna eden teknik ekip David Wagner ve Michael Reschke'ye şükranlarımı sunuyorum'' değerlendirmesinde bulundu.

Schalke 04'ün, sosyal medyada Twitter'deki hesabında ise ''Tanıştıralım Ozan Kabak. Schalke 04'e hoş geldin Ozan. Bize geldiğin için çok mutluyuz.'' paylaşımına yer verildi ve ''Seni seviyoruz'' etiketi ile "hashtag" yapıldı.

Ozan için ne kadar bonservis ücreti ödeneceği konusunda bir açıklama yapılmadı. Alman medyası Schalke'nin Stuttgart'a 15 milyon avro ödeyeceğini ve Ozan Kabak ile 5 yıllığına anlaşıldığını yazdı.

Öte yandan, Ozan Kabak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben de sizinle olmaktan çok mutluyum. Bu sıcak karşılama için teşekkürler." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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