Pursaklar’da “yönetişim” hamlesi 

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, göreve geldiği günden bu güne ilçede “yönetişim”e büyük önem veriyor.

“Yönetişim” kelime anlamı itibariyle birlikte ve etkileşerek ortaklaşa yönetme anlamına geliyor.

Belediye Başkanı Çetin’in yaklaşık 9 ay önce uygulamaya koyduğu Halk Meclis Toplantısı buna en güzel örnek. Pursaklar’da artık bir karar alınırken önce bölge halkının istekleri ve düşünceleri soruluyor, ardından hizmete başlanıyor. Yanlış anlaşılma olmasın rutin işler zaten olağan seyrinde devam ediyor.

Ertuğrul Çetin’in ilçeyi halkla birlikte yönetmeye çalışması büyük takdir de görüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu 8’incisi yapılan Halk Meclis Toplantısı’na gazeteci olarak katıldım.

Her ay farklı bir mahallede düzenli bir şekilde gerçekleştirilen uygulamayı birebir yerinde gördüm.

Mahalleli, bir belediye başkanı tarafından görüşlerinin alınmasından bir hayli memnun ve uygulamanın devamının da gelmesini istiyor.

Pursaklar’da başlayan bu önemli uygulamanın Türkiye’de pek çok yere örnek olacağını düşünüyorum.



***

Başkan Ertuğrul Çetin, katıldığım toplantıda ilçe halkına önemli müjdeler de verdi. Nüfusu 150 bini aşan Pursaklar’a kazandırmayı planladıkları iki tema park ve kent ormanı ile ilgili de bilgi veren Çetin şunları söyledi:

“İki tane daha tema park yapmayı planlıyoruz. Bir tanesi Ankara’ya has ‘Endemik Bitkiler Parkı’ olacak. Bu parkı Esenboğa Havaalanı yoluna cephe bir yerde planlıyoruz; iki alternatif üzerine çalışıyoruz. Pursaklar’a farklı bir değer katacak parklardan biri olacak. Bir diğer parkımızı da Saray Mahmudiye’deki stadımızın yan tarafında planlıyoruz. Güvercin sevenlerin güvercinlerini rahatlıkla uçurabilecekleri bir yer yapmayı planlıyoruz. Çünkü merkezde çok sayıda güvercin sevenler sizi rahatsız ediyor, bunu biliyoruz. (Şehir merkezi istikametinden gelirken) Pursaklar’ın girişindeki 200 dönümlük alana kent ormanı kuracağız. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan C Tipi mesire alanı olarak kiralamıştık, bizim yapacaklarımız C Tipi’ne fazla geldi, şimdi B Tipi’ne çevirmeye çalışıyoruz. Prestij bir proje yapacağız. İçerisinde pek çok sosyal donatı olacak.”