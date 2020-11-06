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Sevgi Ama Nasıl? 2

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Yusuf Sağlam

“Ellis Page sevgi konusunda bir araştırma yapmış ve sınıfını A, B, ve C olarak üç guruba bölmüş. A grubunun her ödev kâğıdına yalnızca bir not vermiş. B grubunun ödev kâğıtlarına, notun yanı sıra birer de sözcük eklemiş, ‘iyi, güzel, başarılı’ gibi. C grubunun her kâğıdına küçük birer mektup yazmış. Örneğin: “Sevgili Johnny: Sözdizimin çok kötü. Gramerin inanılmayacak kadar yanlış… Ama biliyor musun dün gece karımla konuşurken ‘Sally, Johnny’nin ödevi çok güzel düşüncelerle dolu ve ben de bunu geliştirmesi için kesinlikle ona yardımcı olacağım’ dedim. Sevgilerle Öğretmenin.”

Ödevi çok başarılı olan bir öğrencisine de ‘Teşekkür ederim. Beni sürekli şaşkına çeviriyorsun. Çok güzel düşüncelerle dolu, başarılı bir ödev. Bu başarını sürdür. Bir sonraki ödevini, sabırsızlıkla bekleyeceğim’ diye yazmış. Bir süre sonra istatistiksel bir inceleme yapmış. A gurubu öğrencilerinde hiçbir değişiklik olmadığını, B gurubunda da öğrencilerde ilerleme olmadığını görmüş. Ama C gurubunun çok gelişip, ilerlediğini gözlemlemiş.”

SEVEN, SEVDİĞİNİ SÖYLESİN
Abdullah bin Serces radıyallahu anh, bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi veselleme:
– Ben Ebu Zerr radıyallahu anhı seviyorum, demişti. Peygamberimiz:

– Bunu kendisine bildirdin mi? diye sordu.

– Hayır, diye cevap verdi Abdullah radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem:

– Öyleyse onu haberdar et, buyurdu. Abdullah radıyallahu anh, bu tavsiye üzerine kalkıp Ebu Zerr radıyallahu anhın yanına gitti ve ona:

– Ben seni Allah için seviyorum, dedi. Ebu Zerr radıyallahu anh da:

– Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin, cevabını verdi. Abdullah radıyallahu anh, daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin yanına geldi ve Ebu Zerr radıyallahu anh ile aralarında geçen konuşmayı nakletti. Allah

Resulü:
– Sevmekte olduğu gibi, sevdiğini söylemekte dahi sevap vardır, buyurdu.
Yeri geldiğinde sevgi hal diliyle ifade edilmelidir. Bu çocuk olsun büyük olsun, eş olsun, arkadaş olsun fark etmez.
Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz, bir keresinde torunu Hasan radıyallahu anhı öptü. O sırada bir adam:

– Benim on çocuğum var, daha bugüne kadar hiçbirini öpmedim, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz, ona baktı ve sonra şöyle buyurdu:

– Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. (Buhari)

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