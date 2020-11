Tevekkül etmek ve allah'a güvenmek

Tedbir almak ve onunla işe başlamak ve sonrasında ise Allah’a tevekkül etmektir. Maddi ve manevi sebeplerin hepsine başvurduktan sonra alınması gereken tüm tedbirleri alıp yapacak başka bir şey kalmadıktan sonra Allah’a güvenip dayanma ve gerisini ona bırakmak demektir. Tevekkül karşılaşılan zorluklara sabretmek ve Allah’ın her daim bizimle olduğunu hatırdan çıkarmamak ve sonucu Allah’a bırakmaktır.

Sabır ve Tevekkül müminin şahsiyetinde birlikte bulunması gereken özelliklerdir. İnsan Allah’a duyduğu güven ile sıkıntılara sabır eder. İnsan bazen sabırsızlaşır ve bu yüzden sıkıntıya düşer. Oysa ki müminin bu şekilde yaptığı tevekkülü onu şeytanın vesvese ile aldatmalarından kurtarır. Tevekkül ve sabır yaşantımızda büyük önem arz etmektedir. Mümin bu vasıfları barındırmalı ve böyle hareket etmelidir. Nitekim Peygamber Efendimize hitaben Kuranı Kerim’de “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın, eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderdi, artık sen onları affet onlar için onlardan bağışlanma dile iş konusunda onlarla müşavere et bir kerede karar verip azmettin mi artık Allah’a tevekkül et, ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever” (Ali İmran 159)

Mümin tembel olmamak, çalışıp üretmeli ve gerisini Cenabı Allah’a bırakmalı, Bir adam Ey Allah’ın rasulü devemi bağlayıpta mı Allah’a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim diye sordu, Peygamber Efendimiz (S.A.V) de önce onu bağla sonra Allah’a tevekkül et buyurdu. Demek ki tedbir ve çalışma başlıca yapılması gereken şeylerdir. Hiçbir şey yapmadan çalışıp çalışmadan kuru kuru tevekkülün olmayacağı belirtilmiştir. Örnek verecek olursak; Tarlasından iyi ürün almak isteyen bir kimse önce tarlayı güzelce sürmeli, tohumu ekmeli, gübresini atmalı gerekirse sulamasını da yapmalıdır ve sonrasında da gelecek verimi Yüce Allah’tan beklemelidir. Bu mümin insan için yapılması gereken görevidir. Unutmamalıyız ki ebedi ve eceli olan her şeyi bilen kudret sahibi Allah kendisine güvenen mütevekkil kulunu hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Bizler inşallah rabbimize her daim tevekkül eden kullarından olalım. Selam ve Dua ile