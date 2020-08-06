  • BIST 1.092
  • Altın 467,170
  • Dolar 7,0660
  • Euro 8,3921
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 20 °C
»

Shakhtar Donetsk, çeyrek finale yükseldi

Shakhtar Donetsk, 2-1 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Wolfsburg'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Shakhtar Donetsk, çeyrek finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsburg'u eleyen Shakhtar Donetsk, adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayına ertelenen son 16 turu maçları yeniden başladı.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı, deplasmanda 2-1 yendiği Almanya temsilcisi Wolfsburg'u konuk etti.

Shakhtar Donetsk, 89 ve 90+3. dakikalarda Junior Moraes ve 90+1. dakikada Manor Solomon'un golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazanarak son 8 takım arasına kaldı.

Shakhtar Donetsk'te Davit Khocholava 67. dakikada, Wolfsburg'ta ise John Brooks 70. dakikada gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 10 kişi bıraktı.

Ukrayna temsilcisinin çeyrek finaldeki rakibi yarın oynanacak Basel-Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından belli olacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF Başkanı Özdemir: Harcama limitleri kulüpler için sürpriz olmadı05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:08
  • Hellas Verona, Mert Çetin'i açıkladı05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:41
  • Kaleci Çağlar Şahin Akbaba Bursaspor'a veda etti05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:33
  • Milli güreşçiler kampa giriyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:31
  • Kasımpaşa'dan TFF'ye harcama limiti tepkisi05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:30
  • Sivasspor, Jorge Felix ile 2 yıllık sözleşme imzaladı04 Ağustos 2020 Salı 16:15
  • TFF 1. Lig'den Fransız devine transfer oldu!04 Ağustos 2020 Salı 15:10
  • Harcama limitleri belli oldu04 Ağustos 2020 Salı 12:37
  • Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak evlendi04 Ağustos 2020 Salı 09:25
  • İspanyol kulübü Espanyol'dan 'küme düşme kaldırılsın' talebi04 Ağustos 2020 Salı 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti