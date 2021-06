Sınava Çeyrek Kala Tavsiyeler

Sınavların genellikle öğrenciler üzerinde korkunç ve telaşlı etkileri vardır. Bir sınava başarıyla çalışmak, iyi notlar almanızı sağlar. Sınava çalışma süreci göründüğü kadar basit olmadığı için bu yazıda “Sınava nasıl çalışılır” sorusu ele alınmıştır.

Birçok uzman tarafından önerilen çeşitli işlemler olabilir, ancak aşağıdaki basit adımlar en uygunları olarak kabul edilebilir.

1. Planlama: Sınava çalışmanın ilk ve en önemli adımıdır. Planlama yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli nokta, planın mantıklı bir şekilde yapılması ve başarılabilir bir görev olmasıdır.

2. Bir gözden geçirme programı yapmak: Bu adım, öğrenilen müfredatı yenilemeye devam etmek için bir zaman çizelgesi tasarlamayı içerir.

3. Yeniden Yazma: Sınavın yapılacağı dersin ana noktalarının yeniden yazılmasını içeren bu adım çok önemlidir. Bu adımı gerçekleştirmenin en iyi yolu zihin haritalama sürecidir. Bu adımın en önemli faydası, yeniden yazmanın hafızayı taze tutması ve yenilikçi fikirler ekleyerek önceden öğrenilen dersleri iyileştirmesidir.

4. Çalışmak için uygun zamanın seçilmesi: Öğrencinin ders çalışmak konusunda olumlu hissettiği doğru zamanda çalışmak her zaman daha iyidir. Yanlış zamanlarda ders çalışmanın ders çalışma konusunda motivasyon kaybına yol açabileceği unutulmamalıdır.

5. Son Saat Çalışmadan Kaçınma: Yarıyıl/yıl boyunca, çalışmanın iş yükünün son geceye bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Bu sadece sınavın son gecesinde sorun yaratmayacak, aynı zamanda öğrenci öğrendiklerini sınavın ertesi günü çoğunlukla unutacaktır.

6. Derslere göre çalışma: Ders çalışma programını dersin gereksinimlerine göre tasarlamak her zaman daha iyidir. Öğrencinin hazırlandığı konu matematik ise, o zaman etrafta kimse yokken veya diğer meslektaşlarıyla oturup matematik problemlerini onlarla birlikte çözmeden çalışmak daha iyidir.

7. Çevre: Sınava çalışırken dikkat edilmesi gereken en önemli adım ders çalışma ortamının oluşturulmasıdır. Öğrencinin zihninde sıkıntı yaratabilecek herhangi bir rahatsızlık olmamalıdır. Bu çevreleyen faktörler arasında gürültü yaratan kardeşler, müzik, televizyon, yetersiz aydınlatma, dağınık oda vb. sayılabilir.

8. Mola Vermek: Çalışma sırasında bir diğer önemli adım da zaman zaman ara vermektir. Bu adım, öğrencinin herhangi bir baskı altında kalmadan çalışmaya devam etmesi için beynini yenilemesini ve şarj etmesini sağlar. Bu adım, özellikle matematiğin zor problemlerini çözerken öğrencinin sinirlerini rahatlatır.

9. Yardım isteme: Bu adım, ihtiyaca göre gerçekleştirilen örtüşen bir adımdır. Bir öğrenci sınava çalışırken bir problemi çözemediğini hissettiğinde veya bir kavramı anlamakta zorluk çektiğinde, o zaman bir arkadaştan, ağabey/abla, veli veya öğretmenlerden yardım istemek her zaman daha iyidir.

10. Gözden Geçirme: Öğrenilen materyali öğrenci çalışmayı bitirdikten hemen sonra gözden geçirmek her zaman iyi bir fikirdir. Temelde bu adım çalışmanın bir parçasıdır ancak çalışılacak yeni materyalleri içermez. Bu adım sadece öğrenilen materyali yenilemekle kalmaz, aynı zamanda öğrencinin planlanan tüm materyali incelemesini sağlar.