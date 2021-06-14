Denizleri Etkisi Altına Alan Deniz Salyası 

Marmara Denizi’nde son haftalarda bitkilerin ve mikroorganizmaların oluşturduğu müsilaj önemli bir çevre sorunu haline geldi. Müsilajın halk arasında denize girme, balık ve midye gibi ürünlerin tüketimi ile ilgili soru işaretlerine yol açtığına dikkat çeken uzmanlar, bu soruların yanıtlanması için ekolojik analiz yapılması gerektiğini söyledi.

Uzmanlara göre;

“Evsel atıkların ve endüstriyel atıkların denize boşaltılması zamanla bu kirliliği oluşturmuş ve şu anda ciddi anlamda ekolojik tahribat yaşanıyor. Bunun sonucu olarak canlılar yaşayamadıkları ortamı terk ederler ya da ölürler. Burada bir çürümeden ve bozulmadan bahsedebiliriz. Doğal olarak ve çürümeye bağlı olarak da mikrobiyolojik bir ortam oluşması söz konusu. Yani mikrobiyolojik açıdan denize girmek şu anda belki sakıncalı olabilir ama bütün bunların net bir cevabı ancak mikrobiyolojik ve toksikolojik analizler yapıldıktan sonra söylenebilir. Analizler yapılmadan kesin bir şey konuşmak şu an için doğru değil.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, Marmara Denizi'nde oluşan müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatları ile temizlemek için çalışma başlattı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi tarafından müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle yok edilmesi için pilot proje başlatıldı.

Bu kapsamda, Prof. Altuğ'un hazırladığı pilot çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı onayına sunuldu.

Bakanlıkların pilot projeyi onaylaması üzerine Prof. Dr. Altuğ ve ekibine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı onayı ile Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yenikapı'da müsilajın olduğu yerde bariyerli bir alan oluşturuldu.

Altuğ ve ekibi tarafından bu alanda multiparametre ile değişken çevresel parametrelerin başlangıç değerleri ölçüldü, ortamın doğal bakteri düzeyini belirlemek amacıyla deniz suyu ve müsilaj örneği alındı.

Bariyerle oluşturulan müsilajın olduğu doğal ortama üniversitedeki bilim insanlarının daha önce denizlerdeki çalışmalarında elde edilen yararlı bakteri karışımları verildi.

Pilot projeyle Marmara Denizi'nde görülen müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle temizlenmesi amaçlanıyor.

Marmara Denizi sahillerine yakın bölgelerde birçok noktada görülen deniz salyası (müsilaj), Bursa'nın Mudanya ilçesinde de etkili oluyor. Deniz salyasından kaynaklanan bir tabakayla kaplanan sahil, ilginç görüntü oluşturdu. Deniz salyası Marmara Denizi'ni etkisi altında tutmaya devam ediyor. Deniz canlılarının hayatını tehlikeye atan ve aynı zamanda deniz yüzeyinde oluşturduğu yapı dolayısıyla görüntü kirliliği ve kötü kokuya neden olan deniz salyası, yetkili ekiplerin üzerinde çözüm aradığı konular arasında yer alıyor.