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Şoförlerden filyasyon ekiplerine destek

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve taksici esnafı kendi imkanlarıyla filyasyon ekiplerine 6 araç tahsis etti. Gazetemize konuşan Oda Başkanı İsa Yalçın, “Şoför esnafı her zaman milletinin ve devletinin yanındadır” dedi. 
Şoförlerden filyasyon ekiplerine destek

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve taksici esnafı Sağlık Bakanlığı’na filyasyon ekiplerinin taşınmasıyla aracıyla 6 araç tahsis etti. Araçlar filyasyon ekiplerini temaslı ya da evinde karantinada bulunan hastalara ulaştırmak için çalışacak. Gazetemize konuşan Oda Başkanı İsa Yalçın, “Milletimizin ve devletimizin yanındayız. Araçların yakıtlarını da yine esnaf olarak bizler karşılıyoruz. Şoför esnafı en asil duygunun insanıdır” ifadelerine yer verdi. Öte yandan Yalçın Başkent’te ilçe odası olarak bu çalışmayı sadece kendilerinin yaptığını yapmak isteyenlere de yol gösterici olabileceklerini belirtti. Yalçın gazetemize şöyle konuştu:

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TÜM MASRAFLAR BİZE AİT 
“Şu an 6 aracımızı filyasyon ekibine verdik. Bu 6 aracın yakıtı, günlük yevmiyesi neyse hepsini biz karşılıyoruz. Türkiye’de az örneğine rastlanır. Biz maddi manevi duygularda STK’lar olarak milletimizin, devletimizin yanında olmalıyız. Oda olarak bizler olduk olmaya da devam edeceğiz. Araçlarımızı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teslim ettik. Filyasyon ekiplerini taşıyorlar. İlaç ihtiyacı olanlara ilaçlar gidiyor, temaslı olanlara ulaşım sağlanıyor. İnanın ulaşım sektöründe çalışan esnaf öyle zor durumdaki evine ekmek götürmekte dahi güçlük çekiyor. Ancak Sayın Ankara Valisi Vasip Şahin’ın çağrısından sonra evimize ekmek götüremesek de vatandaşımıza faydamız olsun dedik. Bu bizim için büyük bir gurur. Böyle bir hizmete öncülük yapmak büyük şoförlerimiz için duygulandırıcı bir durum.”

İLÇE OLARAK BUNU YAPAN TEK BİZLERİZ 
“Diğer ilçe odalarından arayan arkadaşlar oluyor. Nasıl yaptınız? Diyerek bizlere soruyorlar. Şu an Ankara Şoförler Odası ve ilçe odası olarak yalnızca biz yaptık. Belki ilçe odası olarak da Türkiye’de tekiz. STK’ların milletin, devletin yanında olması gerektiğine ve imkanlarını bu yolda kullanmaları gerektiğini düşünüyoruz. “

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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