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Son elçi Hz. Peygamber

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Şule Erciyas

Peygamber Efendimiz (S.A.V) âlemlere rahmet olarak Cenabı Allah tarafından bizlere gönderilmiştir. Onu her daim anmak ona salavat getirmek her daim kalbimizde ve aklımızda bulundurmamız gereken çok sevmemiz gereken bir mübarektir. 

O’nun insanlara olan davranışları bu günümüze kadar örnek olmayı başarmış ve bundan sonraki nesillere de aktarılmaya devam edilecektir. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine “Rasullullahı tasvir et zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin” deyince Hind, “Anam, Babam feda olsun” dedikten sonra şöyle devam eder. “Rasullullah (S.A.V) genelde sessizdi, daima düşünceli ve hüzünlü idi, az ve öz konuşurdu, uzatmazdı, kısa da kesmezdi, konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı, öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi, kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi, ashabı ile konuşarak rahatlatırdı. Nimet az bile olsa saygı gösterirdi, hiçbir yiyeceği kötümsemezdi, tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü, Rasullullah (S.A.V) ahlakı en güzel insandı, hanımlarına karşı son derece kibar ve nazik aile fertlerine karşı çok şefkatliydi, çocukları çok sever onların başını okşardı, çocukları öpüp okşamayanların kalplerinden rahmet duygusunun sökülüp atıldığını söyler, insanlara merhamet etmeyene Allah’ın merhamet etmeyeceğini hatırlatırdı. İnsanların en güzeli en cömerti ve en yüreklisiydi. Kendisinden yapılan hiçbir talebe hayır demezdi, kavmini baskın yemek üzerine olan bir orduya karşı uyaran bir kişi misali apaçık bir uyarıcıydı. O her hali ile ümmetini düşünen doğru ve yanlışı gösteren insanları hangi din, dil, ırk ayırt etmeksizin ümmetini bir araya getiren bir Peygamberdir. Rahmet ve sevgi peygamberiydi, o bizlere emir ve yasakları öğretmiş ve her konuda biz ümmetine örnek olmuştur, Hoş görü ve alçak gönüllülüğüne bakılsa Mekke’nin fethi günü takıldığı tutuma bakılsa bile bu onun mükemmel şahsiyetinin ve nübüvvetinin en açık göstergesi olarak yeter. 

Bizler de Peygamber Efendimizin sünnetine bakalım yağmadığı şeyleri yapmayalım, yaptıklarına icabet edelim. Peygamber Efendimizin şefaatine nail olabilmek dileği ile. Selam ve Dua ile. 

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