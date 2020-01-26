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Son şampiyon Djokovic çeyrek finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic, çeyrek finale yükseldi.
Son şampiyon Djokovic çeyrek finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic, çeyrek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 7. güne sabah seansında yapılan maçlarla devam edildi.

Kariyerinde 7 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic, 14 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman'ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Hırvat Marin Cilic'i 6-4, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenen Kanadalı tenisçi Milos Raonic, çeyrek finalde son şampiyon Djokovic'in rakibi oldu.

Tek kadınlarda 7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, dördüncü tur mücadelesinde Yunan Maria Sakkari'yi 6-7, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek son 8 tenisçi arasına kaldı.

Üçüncü turda son şampiyon Naomi Osaka'yı elemeyi başaran 15 yaşındaki ABD'li tenisçi Coco Gauff, vatandaşı 14 numaralı seribaşı Sofia Kenin'e 6-7, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenilerek ilk kez ana tablosunda yer aldığı turnuvaya dördüncü turda veda etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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