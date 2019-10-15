Sosyal medyayı salladı

A Milli Takımımız'ın savunmadaki bel kemiği Merih Demiral, Fransa maçında yaptığı hareketle gönülleri fethetti.

A Milli Takım'ın Fransa ile oynadığı maçın ikinci yarısında son dönemin parlayan isimlerinden biri olan Merih Demiral'ın hareketi damga vurdu.

Merih Demiral'ın, Fransız rakipleriyle girdiği ikili mücadele sırasında forması yırtıldı. Kenara gelen 21 yaşındaki defans oyuncusu, formasını değiştirdi.

Hemen oyuna dönmek isteyen Merih, yeni formayı düşürünce yerden aldı ve öptükten sonra giydi. Merih Demiral'ın bu hareketi özellikle sosyal medyada en çok paylaşılan anlardan oldu.

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

Maç sonrası konuşan Merih Demiral, "Ne Mutlu Türküm Diyene! Taraftarlarımız ev sahibi atmosferini yaşattı bize. Gurur duymamak elde değil. Herkes bu takıma inansın, biz Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz!" ifadelerini kullandı.

MERT: KİMSENİN YAPAMADIĞI BİR ŞEY YAPTIK

Maçın yıldızlarından Mert Günok ise "Tarihi bir gece. Uzun zamandır kimsenin yapamadığını bir şey yaptık dünya şampiyonuna karşı. Oyunun büyük bölümünde topu rakibe verdik, bazen istediklerimizi yapamadığımız anlar oldu. 1 puanla kapıyı büyük şekilde araladık. Ülkemizin geçirdiği zorlu günlerde biraz olsun askerlerimize ve ülkemize moral verebildiysek ne mutlu bize" dedi.

ÇAĞLAR: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Çağlar Söyüncü de "Zor bir maçtı ve böyle geçeceğini biliyorduk. Son dünya şampiyonuna karşı mücadele ettik. Mücadelemizden dolayı puan ya da puanlar alacağımızı biliyorduk. Çok güzel bir uyum vardı. Birlikte oynayarak öğreniyoruz ve gelişiyoruz. Yaşlarımız çok genç ve daha da iyi olacağız. Lider geldik ve lider dönüyoruz. Böyle maçlar olacak. Sonuçta Fransa son dünya şampiyonu" şeklinde konuştu.

BURAK: TÜRK HALKINDAN ALLAH RAZI OLSUN

Burak Yılmaz ise "İstediğimizi aldık. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Karşımızda dünyanın en iyi takımı var, en iyi oyuncuları var. Buraya gelen Türk halkından Allah razı olsun. Bu duygular tarif edilmez. Biz ülke olarak ne zaman dara düşsek, ne zaman zor düşsek tek kalp, tek yürek olmasını becerebilen bir ülkeyiz. Futbol bizi mutlu eder. Sadece futbol değil, ülkemizdeki askerleri düşünerek, tüm insanları düşünerek sahaya çıktık. Çok güzel bir jenerasyon var. Çocukların kalpleri güzel, kendileri güzel. Onlara EURO 2020'de oynamak yakışıyor. Bu sonuçla oraya yakışacağımızı gösterdik.

"ÜLKEMİZE AVRUPA ŞAMPİYONASI ÇOK YAKIŞACAK"

Ülkemiz sıkıntılı bir durumdayken biraz olsun mutlu olabileceğimiz bir futbol vardı. İnsanlarımızın yüzünü güldürmek için sahaya çıktık, kazanabilirdik veya kaybedebilirdik ama bu bilinç ve ruh haliyle sahaya çıktık. Oyuncular, yönetimimiz, Başkanımız, Spor Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bize destek oluyor. Ben, ülkemize Avrupa Şampiyonası'nın çok yakışacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.