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Sporun merkezi Kahramankazan

Türkiye Bocce Şampiyonası, Türkiye Üniversiteler Karting Şampiyonası ve Okullar Arası Kros yarışmalarına ev sahipliği yapan Kahramankazan sporun merkezi olma yolunda ilerliyor. 
Sporun merkezi Kahramankazan

Kahramankazan sporun merkezi olma yolunda ilerliyor. Belediyenin destekleri ile çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yapan ilçe, sporseverlerin ilk adresi oluyor. Türkiye Bocce Şampiyonası, Türkiye Üniversiteler Karting Şampiyonası ve Okullar Arası Kros Yarışmasına ev sahipliği yapan ilçe ulusal ve uluslararası arenada adından söz ettiriyor. İlçe Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise spor, sanat, eğitim, bilim, kültür ve diğer alanlara önem verdiklerini belirterek, “Sporcularımızın her zaman yanındayız” diyor.

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37 TAKIM KATILDI

Kahramankazan Türkiye Bocce Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Hafta sonu gerçekleştirilen müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Şampiyonanın kadınlar kategorilerindeki yarışmaya çeşitli illerden 37 takım katıldı. Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda 29 Kasım'da başlayan şampiyonada sporcular, çiftler halinde yarıştı.

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Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2019-2020 faaliyet programında yer alan şampiyona branşlarında dereceye giren sporcular ise, “Genç kadınlar; Birinci Ayşe Nur Çelik - Sıla Sucu (Mersin), ikinci Fatma Özdemir (Antalya) - Cemile Gökleroğlu (Mersin), üçüncü ise Dilara Aydoğan - Dilek Duymaz (Ankara) oldu.

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BİRİNCİ VE İKİNCİ ANKARA’DAN

Büyük kadınlar da ise birinci Pınar Demir - Gülçin Çelik (Ankara), İkinci Deniz Demir - Cansunur Işıldak (Ankara), Üçüncülük ise şu takımlarca paylaşıldı; Benay Karataş (İstanbul) - Rukiye Varol (Bingöl), İnci Ece Öztürk - Buket Öztürk (Bursa). Dereceye giren sporcuların madalyaları, federasyon yetkililerince verildi.

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9 ÜLKE 41 PİLOT

Kahramankazan Belediyesi, Türkiye Üniversiteler Karting Şampiyonası’na da ev sahipliği yaptı. Türkiye genelindeki 9 farklı üniversiteden 41 pilotun yarıştığı şampiyona renkli görüntülere sahne oldu.
Üniversite Sporları Federasyonu ve ODTÜ Motor Sporları Topluluğu iş birliği ile gerçekleştirilen Atılım, Anadolu, ODTÜ, Bilkent, Çankaya, Boğaziçi, Çankaya, On Dokuz Mayıs ve Hacettepe üniversitelerinin takımları ve öğrencileri kıyasıya yarıştı. 

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BAŞKENT, ODTÜ, BİLKENT

Renkli anlara sahne olan yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Takımlar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Şampiyonada ilk üçe Başkent Üniversitesi birinci, ODTÜ ikinci, Bilkent Üniversitesi ise üçüncü oldu. Şampiyonada dereceye giren yarışmacılara ve takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

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HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak üniversiteli gençlerden gelen spor, sanat, eğitim, bilim, kültür ve diğer alanlarda gelen taleplere her zaman destek verdiklerini belirterek, böylesine anlamlı bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Başkan Oğuz, “Kahramankazan ulusal ve uluslararası arenada önemli spor, sanat, bilim ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu turnuva da onlardan bir tanesi. Üniversitelerimizin ve üniversiteli kardeşlerimizin sürekli yanındayız” diye konuştu.

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6 KATEGORİ 300 SPORCU 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okullar Arası Kros İl Birinciliği Yarışları Kahramankazan’da yapıldı. Belediye Spor ve Kamp Merkezi'nde ferdi ve gruplar halinde yapılan müsabakalara Türkiye’nin çeşitli illerinden 300 civarında sporcu katıldı.

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5 KİLOMETRE KOŞTULAR

6 kategoride gerçekleştirilen Kros İl Birinciliği Müsabakalarında derece yapan sporcular kendi kategorilerinde Ankara’yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecekler. Erkekler ve kızlar olmak üzere Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde düzenlenen yarışlarda sporcular bin metrelik parkuru katıldıkları kategoriye göre 2 bin ila 5 bin metre arasında koştu.

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Zeminin çamur olması nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan genç sporcular hem birbirleriyle hem de doğayla yarıştı. Öğretmenleri ve arkadaşları da tezahüratlarıyla onlara destek oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdal ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerince verildi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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