Stres De Bulaşıcıdır

Corona salgınından sonra alınan kararla birlikte evlere kapanan bizler, ilk günlerde belki olayın vahametini kavrayamadık. Fakat sayılar açıklandıkça, vaka sayısı ve ölenlerin sayısı her geçen gün yenilendikçe ciddi bir durumla karşı karşıya kaldığımızı fark ettik.

Son olarak da bir markete ihtiyacımız için gittiğimizde, maskemiz olmadığı için geri çevrildiğimizde artık bu tedbir hali, biraz tedirgin olmamıza neden oldu. Kimsenin kestiremediği, sonu belirsiz olan bu salgın birçok evde tedirginliğe ve strese neden olmaya başladı. Düşünüldüğünde stres yapmak için oldukça yerinde bir neden gibi duruyor içinde bulunduğumuz durum...

Fakat yaşam alanlarımızın daraldığı, sınırlandığı bugünlerde yine aynı gerekçelerle daha çok kendimize telkinlerde bulunmamız gereken bir dönem ile karşı karşıyayız. Bulaşıcı olan coronavirüs, evlerinde tedirgin olarak bekleyen insanların streslerinin de birbirine bulaşmasına neden oluyor.

Düşündüğümüz her şey, konuştuğumuz her kelime, taşıdığımız her duygu durumu evrende bir enerjiye sahiptir. Ve bu enerji, sahibinin etrafında sürekli bulunmaktadır. Pasif olarak kalmayan bu enerji, ortamdaki diğer insanları da etkisi altına almaktadır. Siz enerjik, dinamik, mutlu olursanız etrafınıza da olumlu enerjiler göndermiş oluyorsunuz.

Siz olmayan şeyleri başınıza gelen felaketler olarak varsayıp stres yaptığınızda yine bu enerji de kasvet, buhran, üzüntü, daralma, kuruntulara kapılma gibi olumsuz duygular olarak etrafa yayılmaktadır.

Birbirimize en çok ihtiyacımız olan ve aynı yaşam alanını paylaştığımız insanlarla belki de en çok iletişim halinde olduğumuz şu dönemlerde özellikle yaydığımız enerjiye de dikkat edelim olur mu? Salgından nasıl korkuyorsak ve bulaşmaması için tüm tedbirleri alıyorsak, can sıkıntısının solunum sıkıntısından daha iyi olduğunu söyleyerek birçok isteğimizi törpüleyebiliyorsak, stresimizi de aynı hassasiyetle kontrol altında tutmalıyız. İnanın buna hiç bu kadar ihtiyacımız olmamıştı.