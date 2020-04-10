Tevbe İstiğfar Etmek

Yaşadığımız bu zor günlerde sıkıntılarımızı, dertlerimizi, yaşanmışlıklarımızı düşünmek derinlere dalmak, tevbe etmek, Cenabı Allah’tan tevbelerimizi kabul etmesi için dua etmeliyiz. Tevbe bizlerin pişmanlıkları, nefislerimizin hesaplaşması mücadelesi ile birlikte olmalıdır.

Bütün yaptığımız veya yapmadığımız işler için tevbe etmemiz gerekmektedir. Tevbe etmek dini inancımız ve yaşantımızı yeniden ihya etmenin ve Allah ile bozulan ilişkilerimizin onarılmasının yoludur. Yüce Allah, insanoğlunun diğer varlıklardan farklı bir yapıda var etmiş, hem iyiye hem de kötüye yönelebilecek potansiyelde yaratmıştır.

En güzel yaratılan insan kötüye yöneldiğinde hayvanlardan da aşağı bir dereceye düşebilmektedir. Biz insanlardan istenilen daima iyiye yönelmek Allah ve Peygamberimizin emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürmek sureti ile dünya ve ahiret yaşantımızı da bu dünyada davranışlarımızı düzelmemizdir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) Günahtan pişmanlık duymak tevbedir. Günahtan tevbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir buyurmuştur. Bizler tevbe ederken içtenlik, samimiyet ve hassasiyetle yapmamız gerekir. Böyle yaptığımız takdirde bir daha günaha düşmemek ve davranışlarımızı da doğru yolu bulmaktır.

Peygamber Efendimiz, “Bir kimse bir günah işlerde ardından güzelce abdest alır sonra kalkıp iki rekat namaz kılar ve Allah’tan bağışlanma dilerse Allah onu mutlaka bağışlar” buyurmuştur. Cenabı Allah bizlere her daim tevbe kapılarını açmış ve kullarının ona yönelip bağışlanma dilemesine sevinmiştir. Peygamber Efendimizin, hiçbir günahı olmadığı halde Cenabı Allah’a tevbe etmiştir.

Cenabı Allah bizlere tevbelerimiz içtenlikle yapıldığında kabul olacağını bildirmiştir. Kuranı Kerimde, “Ayetlerimize inanan insanlar sana geldiğinde onlara de ki: Selam size Rabbimiz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Gerçek şu ki sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar, sonrada ardından tevbe edip kendisini düzeltirse bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir” buyurarak günah işleyenleri ümitsizliğe düşmekten kurtarmıştır.

Umarım ki bizde bu zor günlerimizde yaptığımız yanlış ve hatalarımızı düşünüp bir daha yapmayacağımızı hatalarımızdan ders çıkaracağımızı ümit ederim. Allah’ım bu kötü günlerden bizleri kurtulmayı bütün Müslüman kardeşlerimize nasip ve müesser eylesin. Selam ve Dua ile.