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Su Kesintisi 10 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Aralık 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 10 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 10 Aralık 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 10 Aralık 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

10 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  •  MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.12.2019 02:00:00

Tamir Tarihi: 10.12.2019 10:00:00

Detay: Mamak ilçesi Harman mahallesi Mamak caddesi içinde Kanal inşaat daire başkanlığı uhtesinde yapımı devam eden Q 1800 lük yağmur hattına engel teşkil eden Q 800lük ile Q 500lük Duktil boru içme suyu şebeke hattının kısmi Olarak deplase edileceğinden 09.12.2019 Pazartesi günü saat. 02.00 ile 10.12.2019 Salı günü 10.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Diriliş, Gülveren, Harman Mahallesinin alt kotları, Hüseyin Gazi Mahallesi alt kotları, Bahceleriçi, Bahçelerüstü üst kotları, Misket Mahallesinin alt kotları, Dutluk, Boğaziçi alt kotları, Fahrikorutürk alt kotları, Üreğil, Akşemsettin Mahallesinin alt kotları, Büyük Kayaş, Küçük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Kusunlar, Kıbrıs Köyü, Eski Bayındır, Kızılcaköy alt kotları, Tepecik alt kotları, Şahapgürler.

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