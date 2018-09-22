Su Kesintisi 23 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 23 Mayıs 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 23 Mayıs 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
23 Mayıs 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- NALLIHAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 23.05.2019 08:15:00
Tamir Tarihi: 23.05.2019 11:15:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ HACIBEY MAHALLESİ MİMAR SİNAN CADDESİNDE MEYDANA GELEN ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ BAŞLATILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: HACIBEY MAH-ALİAĞA MAH-ATATÜRK MAH-YAZI MAH-NASUHPAŞA MAH.YÜKSEK KISIMLARI
- ETİMESGUT su kesintisi
Arıza Tarihi: 23.05.2019 09:45:00
Tamir Tarihi: 23.05.2019 13:00:00
Detay: Tunahan mahallesi amasya beyannamesi caddesi içerisindeki şebeke arızasından kaynaklı su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Tunahan mahallesi ve civarı
- KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 23.05.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 23.05.2019 15:00:00
Detay: BAĞLUM HİSAR MAHALLESİ ŞAHİNÖZ SOKAK İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: HİSAR MAHALLESİ
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