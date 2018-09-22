Su Kesintisi 24 Eylül 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 24 Eylül 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 24 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 24 Eylül 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
24 Eylül 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 24.09.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.09.2020 11:00:00
Detay: Kayabaşı Mahallesinde bulunan alt kademe 130 m3'lük eski su deposunun yanına yeni yapılan 300 m3 lük su deponun devreye alınması için depo bağlantısı yapılacağından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Körler, Beyler, Yayalar, Yahyalar, Ömerağa, Orta ve Kayabaşı Mahalleleri
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