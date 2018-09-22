Su Kesintisi 29 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 29 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 29 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 29 Kasım 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
29 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.11.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 29.11.2020 13:00:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ HEMŞİRE ŞENGÜL UZUNER SOKAK DA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ BİR KISMI
ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.11.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 30.11.2020 17:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Toki Turkuaz mahallesi fatih caddesi içerisinde ø500 lük hattan ø 225 lik hatta deplase çalışması planlanmaktadır bu çalışmadan kaynaklı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: TOKİ turkuaz mahallesi Çankaya üniversitesi turkuaz arıtma polis noktası karayolları kontrol
ÇAMLIDERE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 29.11.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 29.11.2020 15:00:00
Detay: Motor arızası nedeniyle Çamlıdere İlçe genelinde su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Kayabaşı Mahallesi, Körler Mahallesi,Yahyalar Mahallesi, Yayalar Mahallesi, Beyler Mahallesi, Orta Mahallesi, Ömerağa Mahallesi
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