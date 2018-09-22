Su Kesintisi 30 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 30 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 30 Ekim 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
30 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.10.2020 08:15:00
Tamir Tarihi: 30.10.2020 13:00:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KARŞIYAKA MAHALLESİ 538. SOKAKTA Q100 PVC HATTAKİ ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA MAHALLESİNİN BİR KISIMI
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.10.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 30.10.2020 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi Tuzla caddesi içinde Q90 lık pvc boru içme suyu şebeke hattında oluşan arızadan dolayı 12.00a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Kutludüğün mahallesi nin alt kotları
KEÇİÖREN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.10.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 30.10.2020 12:00:00
Detay: Karakaya mh. Menderes sk.ile Şenay sk. Kesişiminde kanal alt yapı calışması esnasında 110 pe şebeke hattına hasar verilmiştir.
Etkilenen Yerler: karakaya
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