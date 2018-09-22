Su Kesintisi 31 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 31 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 31 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 31 Mayıs 2020 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
31 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 31.05.2020 08:25:00
Tamir Tarihi: 31.05.2020 13:00:00
Detay: Mamak ilçesi Genaral zeki doğan mahallesi 490 sokak ile 491sokak köşesinde Q125 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattında oluşan boru arızasından dolayı 13.00a kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler Genaral zeki doğan mahallesi 490.491.492.493.495.ile çevresi...
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 31.05.2020 06:40:00
Tamir Tarihi: 31.05.2020 15:00:00
Detay: Mamak ilçesi Demirlibahçe mahallesi plevne caddesi ile 111sokak köşesinde Q500 düktil boru içme suyu şebeke hattında oluşan boru arızasından dolayı
Etkilenen Yerler: Şafaktepe mahallesi nin alt kotları. Demirlibahce mahallesi'nin alt.Bahçelerüstü alt kotları. Altınevler. Hürel mahallesi nin alt kotları. Mehtap alt kotları ile Çağlayan mahallesi nin alt kotları. Gülveren mahallesi Balkiraz mahallesi nin alt kotları ile Harman mahallesi nin alt kotları
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