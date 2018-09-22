Su Kesintisi 8 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 8 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 8 Temmuz Ankara Su Kesintisi!
İşte 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
8 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.07.2020 02:45:00
Tamir Tarihi: 8.07.2020 12:00:00
Detay: PLEVNE MAHALLESİ DESTEK SOKAK İLE YAZI CADDESİ KESİŞİMİNDE MEYDANA GELEN SU ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: PLEVNE MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE ETİMESGUT YEŞİLOVA MAHALLESİ
ELMADAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.07.2020 13:00:00
Tamir Tarihi: 8.07.2020 17:00:00
Detay: ANKARA İLİ ELMADAĞ İLÇESİ HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER.MH.ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.415.SK.428.SK.437/1.SK.426.SK.429.SK.431.SK.VE.445.SOKAKLARDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAK TIR.HASANOĞLAN BEHÇELİEVLER.MH.VE 1.NOLU TERFİ EV KUYULARIN BULUNDUĞU ALAN BU SEBEPTEN DOLAYI.SU ALAMIYACAKTIR.
Etkilenen Yerler: HASANOĞLAN.BAHÇELİEVLER.MH.FATİH.MH.ŞEHİTLİK.MH.HAVUZBAŞI.MH.İSTASYON.MH.MUZAFFER EKŞİ.MH.VE.LALABEL.MAHALLELERİNDEN GÜN İÇİ SUSUZLUK ŞİKAYETİ GELEBİLİR.
ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.07.2020 02:45:00
Tamir Tarihi: 8.07.2020 12:00:00
Detay: SİNCAN İLÇESİ PLEVNE MAHALLESİ DESTEK SOKAK İLE YAZI CADDESİ KESİŞİMİNDE MEYDANA GELEN SU ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: Etimesgut Yeşil ova mahallesi destek sokak
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 8.07.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 8.07.2020 11:00:00
Detay: BEYPAZARI ZAFER MAHALLESİ ZAFER 1 SOKAK DA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI ZAFER MAHALLESİ Bİ KISMI, KURTULUŞ MAHALLESİ Bİ KISMI
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