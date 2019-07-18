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Tarlaya 'en acı mesai' için girdiler

Edirne tava ciğerinin garnitürü olarak kullanılan Karaağaç acı biberinde hasat sezonu başladı.
Tarlaya 'en acı mesai' için girdiler

Edirne tava ciğerinin yanında garnitür olarak sunulduğu için yoğun talep gören Karaağaç acı biberi, adını aldığı mahallede 200 dekarda ekiliyor.

Her geçen gün ünüyle birlikte ciğerin yanında tüketimi de artan biberin ekim alanları da her yıl genişliyor.

Karaağaçlı kadınlar, tarlada sıcağın altında 2 ay boyunca biber hasadı yapıyor. Hasat edilen biberler, yine kadınlar tarafından ciğercilere teslim edilmeden önce iplere diziliyor. Biberler ciğercilere, kilogramı 5 liradan satılıyor.

Tarladan toplanması sonrası iki ayda kurutulan acı biberler, yağda kızartılarak müşterilere sunuluyor.

Edirne'deki ciğerciler derneği üyeleri de hasat mevsiminde zaman zaman tarlalardaki işçileri ziyaret ederek onlara moral veriyor.

"Dünyanın en tatlı acısı"

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, "dünyanın en tatlı acısı"nın hasadının başladığını söyledi.

Karaağaç biberinin, tava ciğerinin "olmasa olmazı" durumunda bulunduğunu belirten Dinar, şöyle konuştu:

"Bu biberin uğruna şiirler yazıldı. Şair şiirinin bir bölümünde, 'Tavası var ciğeri var, yanında da biberi var, A be güzel Edirne'm sende daha neleri var.' diyor. Karaağaç bölgemizde hasat başladı. Yüzlerce ton biber toplanıyor. Karaağaç biberi, tava ciğerin yol arkadaşı, can yoldaşıdır. Zaten misafirlerimiz de bibersiz gelen ciğeri kabul etmiyor. Tava ciğeri sunduğumuzda 'Hani bunun biberi nerede?' diye soruyorlar."

Ciğerci Uğurcan Imrak da tava ciğerinin ana garnitürünün acı biber olduğunu belirtti.

"Ciğer denince akla biber geliyor"

Karaağaç biberi üreticisi Tunahan Ule, nisanda ekilen biberi, temmuzun ortasında topladıklarını belirtti.

Ule, "Bu yıl verim çok iyi. Yağmura denk gelmeden hasadımıza başladık. Edirne, tava ciğerinin başkenti ancak 'ciğer' denince de akla biber geliyor. Turistler ciğer istediğinde dünyanın en tatlı acısını da soruyor. Biberimizin tohumu da kendisi de patentlidir, dünyada sadece Karaağaç'ta yetişiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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