Televizyonda başladı mahkemede bitti

Katıldığı evlilik programında tanışan Caner Toygar ve Berke Kentli boşandı. Mahkeme, Toygar’ın Kentli’ye 50 bin TL tazminatın yanı sıra aylık 500 TL tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Toygar’ın tazminat talebi ise reddedildi.

Nisan 2017’de evlenen Berke Kentli (37) ve Caner Toygar (38), 1 yılı aşkın süredir karşılıklı açtıkları davalar ve suç duyurularıyla gündemdeydi. Çift, evlendikten 6 ay kadar sonra karşılıklı olarak boşanma davası açtı.



Büyükçekmece 3. Aile Mahkemesi’nde görülen davada karar, dün yapılan duruşmada çıktı. Berke Kentli’nin avukatı Rabia Üzümcü yaptığı savunmada, müvekkilinin evlilik süresince şiddet gördüğünü belirterek, boşanma talepli davalarının kabul edilmesini istedi.



Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Caner Toygar’ın avukatı Aslı Şahin ise şiddet iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek “Ünlü biriyle evlenerek lüks yaşamak isteyen birinin aradığını bulamaması neticesinde böyle bir konu söylenmiştir” şeklinde savunma yaptı.



“KARAKOLA SIĞINDIM”



Mahkemenin son sözlerini sorduğu Caner Toygar, “Ben de boşanmak istiyorum. Tazminat taleplerim var” diye konuştu. Berke Kentli ise sık sık şiddet gördüğünü belirterek “Ben defalara kaçarak karakola sığındım. Tazminat ve tedbir nafakası talebim var” dedi.

50 BiN TL TAZMiNAT



Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, Caner Toygar’ın Berke Kentli’ye 30 bin TL maddi, 20 bin TL de manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karara göre, Caner Toygar aylık 500 TL de tedbir nafakası ödeyecek. Mahkeme, Caner Toygar’ın tazminat taleplerini ise reddetti. Öte yandan Berke Kentli’nin şikayeti sonrası Caner Toygar hakkında 9 aydan 4 yıla hapis istemi ile açılan ceza davasında beraat kararı çıktığı öğrenildi.