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Tilkinin minareye çıktığı anlar kamerada

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, caminin minaresine tilki çıktı. Minarede mahsur kaldığı düşünülen tilki, kendisini kurtarmak isteyen vatandaşlardan korkarak onlarca metre yükseklikten atladı.
Tilkinin minareye çıktığı anlar kamerada

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kabaçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Caminin minaresinde dolaşan tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, cami görevlilerine haber verildi. Vatandaşlar, cami görevlisiyle birlikte tilkiyi kurtarmak için minareye çıktı. Kalabalıktan korkan tilki, onlarca metre yükseklikten atlayarak gözden kayboldu. 

Minarenin korkuluklarında defalarca tur atan tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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