hdp’nin İstanbul Kongresinde pkk marşları ve terörist başı, çocuk katili öcalanı övücü sloganlar dikkatten kaçmadı.

pkk ile ilişkisini saklayamayan hatta görüldüğü üzere saklamaya da ihtiyaç duymayan hdp ne zaman kapatılacaktır?

hdp’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunması Türk devlet ve milletinin en büyük ayıbıdır. Yeryüzünde hangi devlet ve millet, terör örgütü ve elebaşısından talimat alan bir siyasi grubu meclisinde barındırır?

Siyasi partiler seçim yardımı adı altında devletin hazinesinden milyonlarca lira alıyor. Milyonlarca lira yardım alan 5 partinin içerisinde hdp de var.

Bizim vergilerimizle oluşan hazineden hdp’ye kendi devletimiz eliyle nasıl yardım yapılır?

Türk Milleti hdp’ye para vermek zorunda mı?

Bunca şehit çocuğundan, şehit eşlerinden, ailelerinden, kendilerinden, gazilerimizden utanmıyor musunuz?

Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Devlet yetkilileri milletin parasıyla nasıl bunlara destek çıkar?

Yetkililer artık akıllarını başlarına alsınlar.

Milletimize, devletimize ve vatanımıza zarardan başka bir şey vermeyen hdp artık kapatılmalı, pkk ile ilişkileri devletimiz tarafından detaylı olarak incelenmeli, pkk’nın siyasi kanadının kravatlı teröristleri hakkında gereken acilen yapılmalıdır.

apo hainini dilinden düşürmeyen, pkk’ya sahip çıkan ve dağdan onaysız vekil bile seçemeyen bir parti için aksi düşünülemez.

Alperenler nezdinde HDP = PKK’DIR!