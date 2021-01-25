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Türkiye aşı tablosu 25 Ocak 2021

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı uygulaması, "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı.
Türkiye aşı tablosu 25 Ocak 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 11.31 itibarıyla 1 milyon 263 bin 894 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 25.01.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;

Adana'da aşılanan kişi sayısı 32.103

Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 125.706

Antalya'da aşılanan kişi sayısı 42.406

Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 40.626

Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 19.306

Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 11.833

Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 19.050

Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 22.145

İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 231.042

İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 78.651

Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 12.784

Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 22.459

Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 30.084

Malatya'da aşılanan kişi sayısı 14.746

Mersin'de aşılanan kişi sayısı 27.528

Muğla'da aşılanan kişi sayısı 15.927

Samsun'da  aşılanan kişi sayısı 24.802

Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 15.314

Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 15.473

Van'da aşılanan kişi sayısı 12.736

Diğer illerde aşılanma verileri...

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