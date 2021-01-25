Türkiye aşı tablosu 25 Ocak 2021

Türkiye'de toplumsal aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana saat 11.31 itibarıyla 1 milyon 263 bin 894 kişi aşılandı. Sayılar gitgide artarken Sağlık Bakanlığı, aşı uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren il bazında canlı vermeye başladı. Peki hangi ilde kaç kişi aşılandı? İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Ankara'da kaç kişi aşılandı? tüm soruların cevabı haberimizde...
Sağlık Bakanlığı 25.01.2021 tarihinde "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden verilen aşı uygulaması verilerine göre Türkiye'deki bazı büyükşehirlerde son durum şu şekilde;
Adana'da aşılanan kişi sayısı 32.103
Ankara'da kaç kişi aşılandı?
Ankara'da aşılanan kişi sayısı 125.706
Antalya'da aşılanan kişi sayısı 42.406
Bursa'da kaç kişi aşılandı?
Bursa'da aşılanan kişi sayısı 40.626
Diyarbakır'da aşılanan kişi sayısı 19.306
Erzurum'da aşılanan kişi sayısı 11.833
Eskişehir'de aşılanan kişi sayısı 19.050
Gaziantep'te aşılanan kişi sayısı 22.145
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da aşılanan kişi sayısı 231.042
İzmir'de kaç kişi aşılandı?
İzmir'de aşılanan kişi sayısı 78.651
Kahramanmaraş'ta aşılanan kişi sayısı 12.784
Kayseri'de kaç kişi aşılandı?
Kayseri'de aşılanan kişi sayısı 22.459
Konya'da kaç kişi aşılandı?
Konya'da aşılanan kişi sayısı 30.084
Malatya'da aşılanan kişi sayısı 14.746
Mersin'de aşılanan kişi sayısı 27.528
Muğla'da aşılanan kişi sayısı 15.927
Samsun'da aşılanan kişi sayısı 24.802
Şanlıurfa'da aşılanan kişi sayısı 15.314
Trabzon'da kaç kişi aşılandı?
Trabzon'da aşılanan kişi sayısı 15.473
Van'da aşılanan kişi sayısı 12.736
Diğer illerde aşılanma verileri...
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