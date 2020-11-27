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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi. Belçika, sıralamanın zirvesindeki yerini korurken Türkiye bir basamak çıktı.
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi

FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya'yı 3-2 mağlup eden ve Macaristan'a 2-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, 1487 puanla bir basamak tırmandı.

Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı, Fransa ve Brezilya takip etti.

Meksika ve İtalya, uzun bir aranın ardından ilk 10'a girdi. Meksika 9, İtalya ise 10. sıraya çıktı.

En büyük çıkışı, 10 basamak yükselerek 134'üncülüğe yerleşen Ekvator Ginesi kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra    Takım    Puan    Değişim
1    Belçika    1780    -
2    Fransa    1755    -
3    Brezilya    1743    -
4    İngiltere    1670    -
5    Portekiz    1662    -
6    İspanya    1645    -
7    Arjantin    1642    +1
8    Uruguay    1639    -1
9    Meksika    1632    +2
10    İtalya    1625    +2
 

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