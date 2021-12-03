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Türkiye Kupası'nda 4 büyüklerin rakipleri belli oldu!

4 büyüklerin de kurada yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Kupası'nda 4 büyüklerin rakipleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi yapıldı.

İŞTE EŞLEŞMELER

Galatasaray - Denizlispor
Beşiktaş - Altay
Fenerbahçe - Afyonspor
Trabzonspor - Boluspor
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Kasımpaşa - Kocaelispor
Hatayspor - Menemenspor
Sivasspor - Ankaragücü
Göztepe - Samsunspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
Antalyaspor - Giresunspor
Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
Karagümrük - Bodrumspor
Gaziantep FK - Bursaspor
Konyaspor - Ümraniyespor

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

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