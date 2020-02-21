  • BIST 115.089
  • Altın 320,461
  • Dolar 6,1029
  • Euro 6,5861
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa kupalarındaki tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Sporting Lizbon takımına 3-1 yenildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağı tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turunda, bu akşam oynanan maçlar tamamlandı.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımına 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Belçika ekibi Club Brugge, öne geçtiği maçta Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yarı final oynayan Hollanda temsilcisi Ajax ise deplasmanda İspanyol ekibi Getafe'ye 2-0 yenildi.

Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Saat 20.55'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 4-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya): 0-2

Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere): 1-1

Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya): 1-1

Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1

Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda): 2-0

Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir: 3-1

Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 3-2

Roma (İtalya) - Gent (Belçika): 1-0

Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç): 2-1 

AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 0-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre): 0-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 2-1

Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya): 4-0

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Koç: Spor ve siyaset ayrı kulvarlarda yürüsün20 Şubat 2020 Perşembe 07:29
  • Max Kruse: Ligin en iyi futbol oynayan takımı biziz19 Şubat 2020 Çarşamba 15:26
  • Dev derbinin hakemi açıklandı19 Şubat 2020 Çarşamba 12:06
  • Trabzonspor taraftarı şampiyonluk istiyor19 Şubat 2020 Çarşamba 10:06
  • Galatasaray Başkanı Cengiz'den derbi açıklaması19 Şubat 2020 Çarşamba 09:31
  • Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları18 Şubat 2020 Salı 19:24
  • PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası18 Şubat 2020 Salı 16:55
  • Milli güreşçi Süleyman Karadeniz'in babaevinde Avrupa Şampiyonluğu sevinci18 Şubat 2020 Salı 11:12
  • Derbi öncesi sakatların son durumu18 Şubat 2020 Salı 06:59
  • Galatasaray ikinci yarıda farkı kapatıp şampiyonluk yarışına ortak oldu17 Şubat 2020 Pazartesi 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti