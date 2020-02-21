UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa kupalarındaki tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Sporting Lizbon takımına 3-1 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağı tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turunda, bu akşam oynanan maçlar tamamlandı.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımına 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Belçika ekibi Club Brugge, öne geçtiği maçta Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yarı final oynayan Hollanda temsilcisi Ajax ise deplasmanda İspanyol ekibi Getafe'ye 2-0 yenildi.

Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Saat 20.55'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 4-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya): 0-2

Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere): 1-1

Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya): 1-1

Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1

Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda): 2-0

Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir: 3-1

Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 3-2

Roma (İtalya) - Gent (Belçika): 1-0

Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç): 2-1

AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 0-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre): 0-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 2-1

Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya): 4-0