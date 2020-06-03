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UEFA, Trabzonspor'u Avrupa kupalarından 1 yıl men etti

UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'u Avrupa kupalarından 1 yıl men etti.
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa kupalarından 1 yıl men etti

UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar verdi. 

UEFA'dan yapılan açıklamada, Trabzonspor'un 2020-2021 ve ya 2021-2022 sezonlarının birinde UEFA kupalarına katılmayı hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceği duyuruldu. 

BU SEZON İÇİN ONAY VERİLMİŞTİ

UEFA'dan bu sezon öncesinde yapılan açıklamada da UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), Trabzonspor'un 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini onaylamıştı. 

UEFA, bordo-mavili kulübün 2016'da yaptığı finansal fair play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği, 15 Ekim 2019 tarihine kadar istenilen şartları yerine getirmemesi halinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında UEFA organizasyonlarına katılım hakkı kazanması halinde bunlardan birinden men edileceği belirtmişti. Trabzonspor'un söz konusu tarihe kadar istenilen şartları yerine getirmesi halinde ise bu cezanın uygulanmayacağı kaydedilmişti.

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