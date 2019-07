Turizm çok yönlü bir faaliyettir. Bir ülke ekonomisi açısından oldukça önemli olan turizm o ülkeye döviz girdisi sağlar, istihdama katkı sunar, turizme yapılan yatırımlarla ülke ekonomisi canlanır, kültürler arası iletişimi sağlar… Turizmin daha pek çok faydası vardır, detayına girdiğimizde saymakla bitmez.

Geçtiğimiz hafta sonu Fransa’dan gelen 4 tane turist misafirim vardı. Yaklaşık 15-20 gün önce Türkiye’yi gezmeye gelmişler… Çeşitli illeri gezdikten sonra rotalarını Ankara’ya çevirince yollarımız karşılaştı bize de ailemle birlikte misafir etmek düştü. 3 medeniyete başkentlik yapmış Ankara’ya zamanlarının yetersizliğinden dolayı iki günlerini ayırmışlar. Türkiye’nin başkentini tanımak ve görmek için adeta can atıyorlardı.

Ankara’daki birinci günlerini tarihi Kale ve çevresinde gezerek geçirdiler. İkinci ve son günlerinde Ankara’yı ben gezdirmek istedim. Zamanımız kısıtlı olduğu için Başkent’i tam anlamıyla gezdirmek mümkün değildi. Onun için özellikle gitmek istedikleri bir yer olup olmadığını sordum. “Yöresel yerler olursa çok iyi olur” dediler. Bir gün öncesinde gezdikleri yerleri bildiğim için kafamda onlar için bir rota çizmiştim. Ankara’yı havadan izlemelerinin başlangıç olarak çok iyi olacağını düşündüm ve Yenimahalle-Şentepe teleferik hattına direksiyonu kırdım. Yolda giderken Keçiören’deki Deniz Dünyası Akvaryumu ile Ankapark’ı (Wonderland Eurasia) da önerdim. Ancak yabancı turistlerimiz “Zamandan dolayı daha yöresel yerlere gidersek daha iyi olur öyle yerlere Fransa’da da gidiyoruz” diyerek çok şaşırdığım ilginç bir cevap verdiler. (Bu arada Ankapark’ın tanıtımlarını Fransa’da iken görmüşler.) Bu sözleri üzerine direkt teleferik hattına gittik. Yenimahalle durağından bindik. Ankara’yı kuş bakışı izlemekten çok keyif aldılar. Ardından Anıtkabir’e gittik. Kahraman Türk askerlerinin nöbet değişimi törenine bayıldılar. Daha sonra turistlerimizi Ulucanlar Cezaevi’ne götürdüm. Şu anda müze olarak hizmet veren cezaevinin hikayesine hayran kaldılar ve çok etkilendiler. Bir cezaevinin müze haline getirilmesini de çok anlamlı buldular. Ancak cezaevinde sergilenen materyallerde ve yönlendirmelerde İngilizce ibarelerin bulunmamasını yabancı turistler için büyük bir eksiklik olarak karşıladılar. Duruma ben de çok üzüldüm. Burayı da gezdikten sonra yönümüzü yine Altındağ sınırlarındaki Altınköy Açık Hava Müzesi’ne çevirdik. Köy hayatının tanıtıldığı bir yeri görme fikrine bayıldılar, bir an önce görmek için can attılar. Ve kısa bir yolculuğun ardından Altınköy’e giriş yaptık. Dikkatlice izlediler çevreyi, yorulmalarına rağmen geziyi tam anlamıyla tamamlamak ve her yerini görmek istediler. Saat akşam 5’i geçtiğinden dolayı bazı noktaların kapalı olmasına çok üzüldüler. Bu gezimizden sonra turistlerimizi tanıdığımız bir aile dostunun düğününe götürdük. Oyun havaları karşısında kendilerini tutamadılar ve oldukça eğlendiler.

Bu yoğun günde epey bir yoruldular, daha gidemedikleri pek çok yer olduğunu anlattım. Üzüldüler; ancak tekrar Ankara’ya gelme sözü de verdiler. Ankara’yı nasıl buldunuz dediğimde ise, “Gelmeden önce bir araştırma yaptık; ancak gezilebilecek yerlere ilişkin güzel bir rota bulamamıştık. Diğer ülkelerde böyle bir rota hazırlanıyor; ama sizin ülkenizde bu yok. Tarihi ve turistlik yerler hepsi bir kaynakta toplansa ve insanlar oraya kolaylıkla ulaşabilse çok iyi olur” ifadelerini kullandılar. Turistlerimiz Kale ve çevresinin çok güzel olmasına rağmen bakımsız bırakılmasını anlayamadıklarını da söylediler. Ben de turistlerimiz gibi düşünüyorum. Elimizde bir cevher var ama bunu sunmakta, pazarlamakta çok sıkıntı yaşıyoruz. Altındağ’ın tarihi yerlerini tam anlamıyla restore edebilsek turizmde patlama yapabileceğimizi düşünüyorum.

Bu arada Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ulus’tan Kale’ye, Kale’den Hamamönü’ne kadar “kültür yolu rotası” oluşturacaklarını açıkladı. İnşallah bu başlangıç olur ve devamı da gelir diyoruz. Ankara’daki tarihi yerlerin tanıtılması ve bir kaynakta toplanması, rota oluşturulması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çalışma başlattıracağını da düşünüyorum. Elimizdeki cevherleri en iyi şekilde değerlendirdikçe turist sayımızın artacağından şüphem yok.