Yanal'ın istifa bilmecesi

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak, teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sahasında 21 yıl sonra Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın yankıları sürüyor.

TRT Spor ve Haber Global, teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden istifa ettiğine dair haberler geçerken, Milliyet ve NTV Spor'da yer alan haberlere göreyse istifanın söz konusu olmadığı belirtildi.

NTV Spor'a konuşan Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak, Yanal'ın istifa ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.