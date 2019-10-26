Yanıldım, özür dilerim

“Türkiye'nin en büyük belediye hizmet kampüsü” deniliyordu, Etimesgut Belediyesi’nden gazetemize gelen

bülten”de.

“Hadi canım siz de…” dedim içimden; bir “yaşam merkezi” bu kadar da abartılmaz ki diye düşündüm.

Belediyelerimiz boyunlarının borçları olan en basit görevleri bile yerine getirirken, bunu çarşaf çarşaf fotoğraflayıp basına servis ettiğinden, gazeteciler olarak yoğurdu üfleyerek yemek durumunda kaldığımız için Etimesgut Belediyesi’nin bu “bülten”ine karşı bende böyle düşünceler oluşması normaldi, anlayacağınız.

Her ne ise, sadede gelecek olursak:

Bu kez yanılmışım sevgili okurlar.

Etimesgut Belediyesi’nin sözkonusu “yaşam merkezi”, “Türkiye’nin en büyük belediye hizmeti” midir bilemiyorum ama şurası kesin ki, takdire yaşan bir hizmet olmuş.

Bir kere, pekçok belediyenin bir binada açtığı ve adına “yaşam merkezi” dediği yerlerle karıştırılmamalı burası.

60 dönümlük alana kurulmuş ve üzerinde her biri birer “yaşam merkezi” olan çok sayıda bina, konak, kütüphane bulunan bir kampüsten bahsediyoruz.

7'den 77'ye toplumun tüm kesimlerinin yararlanacağı tesislerle, hayatın her alanına dokunuluyor, bu kampüste.

2500 kişilik kapalı spor salonu var örneğin.

Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ha keza…

Basketbol, voleybol, hentbol ve yüzme sporcuları için konaklama tesisi bile düşünülmüş tesiste.

Açık spor alanları da var: Tenis kortları, basketbol sahaları, antrenman sahaları…

Tesiste, ampüte takımı için özel olarak yapılmış antrenman ve maç sahaları da yer alıyor.

Ve kreş; gündüz bakımevi:

Uzman eğitmenler tarafından modern sınıflarda, okul öncesi eğitim veriliyor.

Kampüs içinde başlı başına bir birim olan etiSEM’de de meslek ve beceri edindirme programları uygulanıyor. etiSEM biriminde, Kişisel Gelişim ve Eğitim Dersliği, Müzik ve Gösteri Sanatları Atölyesi, Mefruşat ve El sanatları Atölyesi, Sanat ve Tasarım Atölyesi, Geleneksel Türk İslam Sanatları Atölyesi, Geleneksel El Sanatları Atölyesi ile Bilişim ve Teknoloji Laboratuvarı yer alıyor.

Emekliler ve hanımlar da unutulmamış; onlar için de özel yaşam alanları oluşturulmuş.

Emekli Konağı mesela:

Tarihi Ankara evi şeklinde yapılan konakta, emekliler bir araya geliyor, kitap okuyor, sohbet ediyor, oyun oynuyor. Emekliliğin tadını bu konakta çıkarıyor.

Hanımlar Konağı da, yine Ankara Evi şeklinde yapılmış. Hanımların bir araya gelerek vakitlerini değerlendirebilecekleri, gün ve toplantılarını yapabilecekleri alanlar oluşturulmuş…

Bu kadar büyük bir tesis ibadethanesiz olamazdı; tam göbeğinde ve şirin mi şirin bir cami de inşa edilmiş.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Bağlıca Mahallesi’nde hizmete açılan tesisle ilgili "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçelinin adını verdiğimiz tesisimiz, yalnız Etimesgut'un değil Ankara'nın en kapsamlı yaşam, eğitim ve spor yerleşkesidir" derken, haksız sayılmazmış.

Büyük iş gerçekten,

Tebrikler başkan.

Bu arada, tesise “Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi” adının verilmesini, MHP ile AK Parti’nin yanı sıra İyi Parti ve CHP’li Meclis Üyeleri’nin de desteklemeleri ayrıca dikkat çekici.

Hizmet büyük ve güzel olunca pay sahibi olmak istemişler sanırım.

