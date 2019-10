İktidar Ve Muhalefet Ahlakı 

Yeniden Büyük Türkiye için,

İktidarı ve muhalefetiyle, sağcısı ve solcusuyla, alevisi sünnisiyle, Türk’ü Kürt’ü Laz’ı Çerkez’iyle, Müslim Gayrimüslimiyle, 81 milyonun tamamı, savaşta ve barışta, her zaman her yerde, birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundadır.

Bunu güçlü bir şekilde tesis etmek için öncelikle güç ve iktidar ahlakını, muhalefet ahlakını tesis etmeye ihtiyacımız var.

Söz konusu vatan olunca, gerisi teferruattır diyebilen herkesi kucaklamaya, birbirimizi anlamaya, tüm farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp bütünleşmeye, hep birlikte aynı gemide olduğumuzu bir kez daha düşünmeye ihtiyacımız var. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir menfaat gözetmeden herkese el uzatmaya ihtiyacımız var. Bu konuda en büyük ve ağır görev öncelikle iktidara düşüyor.

Güç ve iktidar ahlakının adeta manifestosu niteliğinde olan Şeyh Edebali’nin Osmangazi’ye nasihatleri iktidarı ve muhalefetiyle, yönetici ve milletiyle hepimizin kulağına küpe olmalıdır.

Sınır ötesinde sadece teröristlere karşı değil, tüm küresel güçlere ve onların oyunlarına karşı mücadele eden iktidar, nasıl ki bu mücadele için her kesimden güçlü bir desteğe ihtiyaç duyuyorsa, aynı desteği alma konusunda sadece savaş zamanlarında, zor zamanlarda değil her zaman, her yerde aynı özveriyi, fedakarlığı, anlayış ve sabrı göstermeli, kucaklayıcı olmalıdır.

Muhalefetinde, uzatılan eli hiçbir zaman boş çevirmemesi, sadece muhalefet olsun diye her şeye karşı çıkmaması, itiraz etmemesi, ülke menfaatleri söz konusu olduğunda yüreğini olmasa bile, elini taşın altına koyması, muhalefet ahlakının gereğidir. Hele hele, birlik beraberliğimize, vatanımıza, bayrağımıza, uğrunda seve seve savaşarak ölmeye hazır olduğumuz değerlere göz dikmiş içerde ve dışarda pusuda bekleyen düşmanlara ve hainlere karşı iktidarın yanında olmak, kimseye bir şey kaybettirmez. Aksine bu davranış, başta milletimiz olmak üzere, iktidarı ve muhalefetiyle herkese kazandırır. Birlik ve beraberliğimizin yolunu açan, geçmişin tüm kötü izlerini yok eden, her kesimiyle milletin gözünde muhalefeti büyüten güçlü bir adım olur. İşte o zaman eleştiri makamında olan muhalefetin eleştirileri halkın gözünde değer kazanır, dikkate alınır.

Her şeye körü körüne muhalefet eden, öküz altında buzağı arayan bir anlayışla hareket eden bir muhalefetin sonu, yalancı çoban hikayesinden, bindiği gemiye zarar veren tayfanın hikayesinden farklı olmaz.

İktidar ve muhalefetin, meselelere yaklaşım tarzı, eksik, kusur ve hata arama, karşısındakini yıpratarak pirim kazanma anlayışını terk ederek, çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmesi sadece iktidar ve muhalefete değil millet olarak hepimize kazandırır.

Toplumun her kesimini kucaklayan, din, siyasî görüş, etnik ve kültürel yapı gibi tüm farklılıkları kabul edip kucaklayan bir anlayışla hoşgörü ortamını sağlamak iktidar ve muhalefet ahlakının en önemli görevidir

Bizi birbirimize düşürmek için aramıza atılan fitne tohumlarını yok etmek, farklılıkları aşarak birlikte omuz omuza mücadele etmek, oynanan oyunlara karşı kullanacağımız en güçlü silâhımızdır.

Geçmişte, Türk-Kürt kardeşliğini yeniden tesis etmek, Kürt kardeşlerimizle teröristlerin arasını kesin hatlarla ayırıp millet olarak kucaklaşmak için başlatılan “Açılım Süreci” tüm eleştirilere rağmen yüzde yüz olmasa da amacına ulaşmış başarılı olmuştu. Bu tür cesur adımların başarıya ulaşması için tüm önyargıların bir kenara atılarak, kuşatıcı bir dille ve hiç bir kınayıcının kınamasına aldırmadan kucaklaşmak için çok çeşitli fırsatlar oluşturulmalı, her yol denenmelidir.

15 Temmuz sonrası yakalanan “Yenikapı Ruhu” kısa sürse de, olumlu bir gelişmeydi. Tüm dünyaya karşı verdiğimiz sınır ötesi harekatı, terör SEVİCİLER hariç tüm partilerin desteklemesi, iktidarıyla ve muhalefetiyle ortak akılla hareket edebileceğimizi, aklı selim ile bütünleşe bileceğimizi dosta düşmana gösterdiğimiz heyecan verici ve özlediğimiz tarihi anlardı.

Her türlü ayırımcılığı, iltiması, ahbap çavuş ilişkisini, partizanlığı, görüş ayrılıklarını bir kenara koyarak, sadece, EHLİYET, LİYAKAT, SADAKAT VE CESARET (Yönetimde Rabia Modelini*) önceleyerek, herkese ve her kesime kucak açmak iktidarın görevidir.

Muhalefet ise öncelikle iktidarın atacağı bu adıma zemin hazırlamalı, ülke menfaatleri için geçmişi bir kenara bırakarak yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu göstermelidir.

_____

*Yeni Türkiye ve Rabia