Yapı Kayıt Belgesi olan hobi bahçelerine müjde 

Hobi bahçeleriyle ilgili tartışma malum…

Özetle hatırlatmak gerekirse:

İmarlı, ruhsatlı yerlere gücü yetmeyen orta ve dar gelirli vatandaşların doğa ve doğalla buluşma noktaları olan hobi bahçelerinin sayıları artınca “kaçak oldukları” hatırlanmış ve “izin verilmeyeceği” hatta “yıkılacakları” ilan edilmişti.

Hükümet bu tavrına gerekçe olarak “bu arazilerin tarım yapılamaz hale getirildiği” görüşünü dile getiriyordu.

İktidarın bu adımı haliyle hobi bahçesi sahiplerini üzmüştü…

“Bahçelerimizde organik meyve sebze yetiştiriyoruz. Tarımsa dert tarımın kralını yapmış oluyoruz. Ve çocuklarımız tabletle değil toprakla oynuyor. Bu arada ihtiyaçtan başımızı sokacak bir yapı yapmışız. Amacımız yapı değil, meyve sebze yetiştirmek” diyen bahçe sahipleri, en azından mevcutlara dokunulmamasını istiyordu.

Nitekim İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi almış olduklarını hatırlatarak, buna rağmen bahçelerinin, yapılarının yıkılmasının hukuki de olmayacağını ifade ediyorlardı.

Ancak bu Yapı Kayıt Belgesi’nin geçerliliği konusunda ciddi bir belirsizlik ve tartışma hakimdi.

Devlet, önce bahçe sahiplerinin başvurusunu kabul edip, istediği ücreti tahsil ettikten sonra kendilerine Yapı Kayıt Belgesi vermişti, sonra ise “İmar Barışı’nın aslında hobi bahçelerini kapsamadığını” ve “bunların iptal edileceğini” söylüyordu.

Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği Yapı Kayıt Belgesi’ni Tarım Bakanlığı tanımıyordu.

Bu olacak iş değildi…

Değerli okurlar, bu konuda önemli gelişmeler yaşanmaya başladı.

Hobi bahçesi sahiplerinin lehine gelişmeler…

Şöyle:

İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi almış hobi bahçesi sahiplerine ilgili belediyelerce “vergi” çıkarılmaya başlandı.

Bu, ilgili belediyece o bahçe sahibinin Yapı Kayıt Belgesi’nin tanındığı anlamına geliyor.

Yapı Kayıt Belgesi almamış olan bahçe sahiplerine ise böyle bir vergi çıkarılmıyor.

Bu da, ilgili belediyece o bahçe sahiplerinin tanınmadığı anlamına geliyor.

Örneğin, Ankara Sincan’da hobi bahçesi olan bir vatandaşa Sincan Belediyesi’nce 2020 yılından itibaren “KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA PAYI” ve “ARSA VERGİSİ” şeklinde iki kalemde vergi çıkarılmış.

Görüştüğüm bahçe sahibi vatandaş “Bizim bu bahçeler 15 yıllık bahçeler. 2019 yılı içinde İmar Barışı kapsamında Çevre Bakanlığı’na başvurmuş, ücretini ödemiş, Bakanlık da bana Yapı Kayıt Belgesi vermişti. Sincan Belediyesi bu bahçem için 2020 yılından itibaren vergi çıkarmaya başladı. Önceleri böyle bir vergi yoktu. Yapı Kayıt Belgesi’ne dayanarak kesilen bir vergi bu. Yapı Kayıt Belgesi almış komşularımıza da bu şekilde vergi çıkmaya başladı” bilgisini verdi.

Aynı bahçe sahibi vatandaş, kimi komşularından Yapı Kayıt Belgesi almayanlar olduğunu, onlara ise böyle bir vergi çıkmadığını ifade etti.

Bu somut örnekler, hobi bahçeleriyle ilgili Yapı Kayıt Belgesi tartışması sona erdirir.

Hobi bahçelerinin Yapı Kayıt Belgelerinin geçerliliği, böylelikle bir kez daha tescil edilmiş olmaktadır.

Bundan böyle, 2018’den önce yapılmış ve bu kapsamda Yapı Kayıt Belgesi almış olan hobi bahçelerinin yıkımı sözkonusu olamayacaktır.

Ferit Atmaca