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Hata Mı Etmiş Oluruz?

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Emrah ÖZCAN

Emrah Özcan

Hata Mı Etmiş Oluruz?
Bizim ülkemiz kadar futbola düşkün olup da turnuvalarda bizim takımlar kadar başarısız başka bir ülke var mıdır acaba?  Uzun yıllardır takımlarımızın turnuvalarda göze değer bir başarısı olmadığı gibi büyük umutlar beslediğimiz milli takımımızda bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Futbol bizim ata sporumuz olmasa da ata sporlarımızdan daha çok değer görür, daha çok konuşulur. Lafla peynir gemisi yürümez derler ya işte bu atasözünü buna istinaden söylemişler. Spor kanallarını açın izleyin, sabahtan akşama kadar futbol tartışılır. Buna rağmen sonuçlar ortada. Futbola ayırılan emek ve vaktin diğer spor dallarına ayrılmaması, ülkemizin diğer spor dallarındaki başarısının önünde bir engel oluşturduğu kanaatindeyim. 80 milyondan fazla bir nüfusa sahibiz.

Genç nüfusumuz Avrupa ülkelerine göre bir hayli yüksek. Milyonlarca lisanslı sporcumuz bulunuyor. Yani anlayacağınız futbol ülkemizdeki tek spor dalı değil. Buna rağmen en çok konuşulan, değer verilen ama bir türlü başarı elde edilemeyen bir dal. Bu spor dalına harcanan paraları, çabayı; atletizme, basketbola, jimnastiğe, yüzmeye, güreşe, eskrime, tekvandoya, voleybola, tenise, otomobil sporlarına vb. ayırsak daha mı kötü olur. Aksine belki de umulmadık başarılar elde ederiz ve gençlerimizi başarı elde ettiğimiz spor dallarına yönlendiririz. Hem ülkemizin uluslararası arenadaki saygınlığı artar hem de sportif bir nesil yetiştirmiş oluruz. Hiç bir şey olmazsa bile sporun futboldan ibaret olmadığını öğrenmiş oluruz.

Uzun lafın kısası, acaba diyorum futbola verdiğimiz şu ilginin yarısını diğer spor dallarına versek, şansımızı oralarda denesek hata mı etmiş oluruz?
 

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