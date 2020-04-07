Yeni tip koronavirüsü yenen Doktor Demir ilk plazma bağışçısı oldu

Koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, ilk plazma bağışçısı olarak Covid-19 hastalarına umut oldu. Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.