Z Kuşağı Mı, Yıldızlar Kuşağı Mı?

Gençlik bir milletin sağlam adımlarla ilerlemesini sağlayan kuvvet kaynağıdır. Maziyi istikbale bağlayan bir köprüdür. Bugün gençliğimizin buhrana sürüklenmesi, geçmişinden koparılması, ruh ve fikir yönünden fakir bırakılması, sakat bir batıcılık hareketi olan batının ilim ve tekniği yerine köhnemiş ahlâkına kapılan Tanzimat hareketiyle başlar. Bu başlangıç o gün bugündür gençliği, cihana mührünü vuran İslâm medeniyetinden habersiz bırakmıştır. Hristiyan dini, Roma ahlâkı ve Yunan felsefesinden ibaret 'Batı Medeniyeti'ni ağzında sakız gibi çiğnemekten yorulmuş gençlik; bir Yunus'u, Mevlânâ'yı, Mimar Sinan'ı, Barbaros'u anlayamaz hâle gelmiştir. Gustav Le Bon'un işaret ettiği: "Avrupa, vahşet karanlığına boğulduğu bir devirde İslâm idaresindeki Bağdat ve Kurtuba, sanat ve ilim ışıklarını bütün dünyaya yayan iki medeniyet merkeziydi." gerçeğinden bîhaber, mazisine "barbar" diyecek kadar da düşman kesilmiştir.

Şu an kütüphanelerimizde el sürülmedik, Avrupa'ya kaynaklık eden nice eserlerimiz varken; kültürün içinde onbaşı kültürlü yetiştirilen gençlik, sulu köyde susuzluktan öldürülmektedir. Sümeyra binti Kays’a değilde Pollyanna'ya özenen, Hamne binti Cahş ile değil de Pamuk Prenses ile uyuyan neslimiz; geleceğin İslâm Hilafetini değil, ancak Alice'nin Harikalar Diyarı'nı kurabilir. Halid bin Velid yerine Kurbağa Prens ile yetişen, Rükniddin Baybars’ı duymayıp Fidel Castro’ya hayranlık besleyenler; Kadisiye Zaferlerini değil, ancak sanalda PUBG oyunlarını kazanır. Bu gençliğe tılsımlı silah olan iman aşılanmadıkça ne gelecek inşa edilebilir ne de dünyaya meydan okunabilir.

Z Kuşağı olarak isimlendirilen ve bundan memnuniyet duyarak meziyet atfeden gençliğe mukabil bizler kendimizi Yıldızlar Kuşağı olarak ifadelendiriyor ve asli hüviyetine dönmüş bir gençliğin tasavvuruyla yaşıyoruz. Mutlak hakikat kutbuna bağlı bir ideolocya temeli üzerine oturtulmuş, her ferdinin tek kıbleye dönük olduğu mükemmel ve müesses bir gençlik kadrosu tahayyül ediyoruz. Her biri Allah korkusu altında bugün ölecekmiş gibi iki büklüm ve yine her biri hiç ölmeyecekmiş gibi dimdik duran bir gençlik kadrosu... Yeniden; insanımızın iptal edilmiş hislerini iade etmek, mefluç ruhlara hayat nefhası üflemek, özlediğimiz saadet asrına dönebilmek, muhtaç olduğumuz ahlâkı mühürlemek ve bütün beşeriyetin farkında olmadan beklediği cemiyet nizamını meydan meydan haykırmak üzere gençliğe çağrıda bulunuyoruz:

Z Kuşağında mı kalacaksınız, Yıldızlar Kuşağında mı olacaksınız?