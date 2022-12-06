A101, rakipleri ŞOK ve BİM gibi zincir marketler arasında yer alıyor. A101 firması sunduğu çeşitli ve indirimli ürünler ile vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor. Peki, A101’in sahibi kim? A101 yönetim kurulu üyeleri kimler?

A101 kendisi gibi marketler zinciri olan ŞOK ve BİM ile rekabet içerisinde olmayı sürdürüyor. Ürün çeşitliliği ve yapmış olduğu indirimlerle birlikte vatandaşların ilgisini çekmeyi başarıp ciddi satışlar yapmaya devam ediyor. Ülkemizin 81 ilinde ve 923 ilçesinde şubesi olan A101 firmasının 2021 sonu verilerine göre 11 binin üzerinde mağazası bulunuyor. Peki, A101’in sahibi kim? A101 yönetim kurulu üyeleri kimler?

A101’İN SAHİBİ KİM?

A101’in yüzde 79,21’i Aydın Ailesine aittir. A101 şirketi 28 Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. Şirketin merkezi İstanbul Üsküdar’da bulunmaktadır. 11 binin üzerinde mağazaya sahip A101 firması kendilerine ait kamyonları ile depolardan mağazalarına sevkiyat gerçekleştirir. A101’in toplamda 16 adet bölge müdürlüğü vardır. Turgay Aydın Holding’e ait olan A101 Türkiye’de en çok tercih edilen zincir marketlerden biri. A101, günümüzde popüler olan e-ticaret yöntemini de kullanıyor. A101 yapmış olduğu indirimlerini kâğıt ve broşürler ile vatandaşlara ulaştırıyor. Aynı zamanda indirimdeki ürünlerini A101 web sitesinden de yayınlanıyor.

A101’İN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KİMLER?

A101’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın’dır. Turgut Aydın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı iken Ayhan Aydın Yönetim Kurulu Üyesi pozisyonundadır. Ahmet Yaşar Aydın Yönetim Kurulu Başkan’ı Turgut Aydın’ın oğludur.

Ahmet Yaşar Aydın: 1967 Trabzon, Maçka doğumludur. Ahmet Yaşar Aydın 55 yaşındadır ve İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunudur. Ahmet Yaşar Aydın evli ve üç çocuk sahibidir.

Turgut Aydın: 1942 Trabzon Maçka doğumludur. 80 yaşındadır. Turgut Aydın 15 yaşında İstanbul’a göç edip iş hayatına atılmıştır. Turgut Aydın kariyerinde önce ticari sonra sanayi şirketleri kurmuştur.

Ayhan Aydın: 1970 İstanbul doğumludur. Ayhan Aydın 52 yaşındadır ve ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunudur. Ayhan Aydın evli ve iki de çocuğu vardır.

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