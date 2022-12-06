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Şok market yönetim kurulu üyeleri kimdir? Murat Ülker kimdir?

Şok market Türkiye’nin 81 ilinde müşterilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulmuştur. Şok marketler müşterilerine daha fazla ulaşabilmek adına çalışmalar yapıyor. Pek, Şok market yönetim kurulu üyeleri kimdir? Murat Ülker kimdir?
Şok market yönetim kurulu üyeleri kimdir? Murat Ülker kimdir?

Şok Market adını birdenbire gelişen olayların karşılığı olarak bilinen “Şok” kelimesinden esinlenerek almıştır. Ülkemizin her şehrinde bulunan ve kullanıcılarına her çeşit ürünle ulaşmaya çalışan Şok Market her geçen gün büyümeye ve yenilenmeye devam ediyor. Peki, Şok Market yönetim kurulu üyeleri kimdir? Murat Ülker kimdir? İşte cevaplar:

 ŞOK MARKET 

1995 yılında Migros tarafından kurulan Şok Market Türkiye merkezli marketler zinciridir. 2011 yılının Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir şirketler birliği tarafından satın alındı. Şok market 2011 tarihinden sonra tamamen yenileniyor. Şok Market’in merkezi İstanbul Üsküdar’da bulunuyor. Şok market 2015 yılı sonrası tekrar büyüme kararı alıyor. 2021 yılında ise e-ticaret sektörüne giriyor. Geçmişte ulusal nitelikteki ürünleri tekrar ekonomiye kazandırarak tüketiciye sunuyor. Şok Market’in yapmış olduğu bu nostaljik ürün satışı vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Şok Market sebze, meyve, kişisel bakım ve temizlik gibi alanlarda daha çok öne çıkıyor. Şok Market rakipleri BİM ve A101 ile kıyasıya rekabetini sürdürüyor. 

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 ŞOK MARKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KİMLER? 

Şok Market birçok alanda satmış olduğu ürünlerle müşterilerin memnuniyetini sağlamak istiyor. Müşterilerine daha hızlı ulaşmak için insanların evlerine yakın yerlerde şubeler açıyor. Şok Market’in Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise Ali Ülker’dir. Murat Ülker, Mehmet Tütüncü ve Erman Kalkandelen Şok Market’in Yönetim Kurulu Üyeleri’dir. Ahmet Bal, Fatma Pınar Ilgaz ve Aytaç Saniye Mutlugüller Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleridir.

 MURAT ÜLKER KİMDİR? 

Murat Ülker 21 Mart 1959 İstanbul doğumludur. Murat Ülker 63 yaşındadır ve Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur. Murat Ülker 1982 yılında iş hayatına başlamıştır. Sektörle alakalı birçok eğitim çalışmalarına katılmıştır. Continental Baking şirketinde staj yapmıştır. ABD ve Avrupa’da 60 fabrika ve tesiste incelemelerde bulundu. 2000 yılında Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanı görevini üstlenip 2008 yılından 2020 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü. Aynı zamanda iş insanı ve sanayici Murat Ülker, Betül Ülker ile evli olup 3 çocuğa sahiptir.

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