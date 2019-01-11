Ankara Baraj Doluluk Oranı 25 Ocak 2022 - ASKİ

Ankara baraj doluluk oranları merak ediliyor. 25.01.2022 Ankara barajlarındaki güncel doluluk oranları ve su seviyeleri nedir? Ankara'daki barajlarda ne kadar su kaldı? 2022 Ankara baraj doluluk oranları..
Dört mevsimi birden yaşadığımız güzel ülkemizin başkenti Ankara'da mevsimlere göre değişkenlik gösteren yağışlar, haliyle barajların doluluk seviyelerini de etkiliyor. Genellikle kurak geçen yaz mevsimlerinde baraj doluluk oranlarımızda düşüş yaşansa da, özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde yağan kuvvetli yağmur ve kar yağışları ile barajlarımızın doluluk seviyesinde artış oluyor.
Başkent Ankara'daki barajlarda ne kadar su olduğu, doluluk oranlarının hangi seviyede olduğu vatandaş tarafından merak ediliyor. İnsanlar yaşadıkları ilçe ve mahallelere gelen su miktarını öğrenmek istiyor.
Ankara'da barajlara gelen günlük su miktarı nedir?
Sizler için ASKİ'nin resmi sitesinden derlediğimiz bilgilere göre Ankara'daki barajların güncel doluluk oranı ve su seviyesini paylaşıyoruz. İşte 25 Ocak 2022 ASKİ Ankara baraj doluluk oranları ve su seviyeleri:
Ankara barajlardaki su seviyesi ASKİ
Barajların Toplam Hacmi (m3): 1.584.013.000 m3
Tarih: 25.01.2022
Barajlarımızdaki Su Miktarı: 312.805.000 m3
İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 1.238.000 m3
Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı: 617.000 m3
Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı: 173.000 m3
Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı: 448.000 m3
Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 50.200 m3
Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 27.900 m3
Şehre Verilen Toplam Su Miktarı: 1.350.142 m3
Barajlara Gelen Su Miktarı: 1.187.442 m3
Ankara barajlarındaki toplam su seviyesi: %19,74 (25 Ocak 2022 itibariyle )
Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: 121.388.000 m3
Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: %7,66
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.