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Ankara Su Kesintisi 22 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 22 Mayıs 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 22 Mayıs 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 22 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 22 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 22 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 22 Mayıs 2022 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

22 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.05.2022 08:15:00
Tamir Tarihi: 22.05.2022 17:00:00
Detay: Temelli Beyobası Küme evleri içerisinde oluşan şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Beyobası

 

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 22.05.2022 09:35:00
Tamir Tarihi: 22.05.2022 12:30:00
Detay: ELMADAĞ YENİCE MAHALLESİ LALE SOKAKTAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: YENİCE MAH İSMETPAŞA MAH YENİPINAR MAH ÜST KOTLARI

 

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