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Ankara Su Kesintisi 27 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 27 Mayıs 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 27 Mayıs 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Su Kesintisi 27 Mayıs 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 27 Mayıs 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 27 Mayıs 2022 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

27 Mayıs 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 27.05.2022 08:40:00
Tamir Tarihi: 27.05.2022 12:00:00
Detay: Güneşevler mahallesi asalet sokak içerisindeki arızadan dolayı kesinti yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Güneşevler mahallesinin bir kısmı

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 27.05.2022 10:00:00
Tamir Tarihi: 27.05.2022 13:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Kıbrıs Cadde üzerinde Su Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Şentepe mahallesi Gülveren mahallesi Esentepe mahallesi

 

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