Aşçılık sektöründe kanayan yara: Yetişmiş personel eksikliği

Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği Başkanı Şenol Bozkurt, alanlarında yetişmiş personel eksikliğinden yola çıkarak, hiçbir mesleği olmayan gençleri temel mutfak eğitimleri ile sektöre kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED)’na bağlı Başkent Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği(BAŞATDER) Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Hanzade Konağı İşletmecisi Şenol Bozkurt ile sektörde yaşanan sorunları ve amaçlarını konuştuk. Bozkurt, “BAŞATDER olarak TAFED önderliğinde biz Başkentte bir meslek edindirme okulu istiyoruz. Bu okulda amaç belli bir yaşa gelmiş ama hiçbir mesleği olmamış, ne yapacağını bilmeyen insanları turizm sektörü içerisinde faydalı bir hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

TÜM MESLEKTAŞLARI BİR ARADA

Başkent Aşçılar Derneği Başkanı, aynı zamanda Türkiye Aşçılar Federasyonu Projeler Kurulu Başkanı Şenol Bozkurt, Türkiye Aşçılar Federasyonu’nun doğma hikâyesinin BAŞATDER’den başladığını dile getirdi. Bozkurt, “2004 yılında BAŞATDER, TAFED Başkanı Zeki Açıkgöz Usta’nın önderliğinde kuruldu. İlk hayali zaten böyle bir dernek kurup bütün meslektaşları bir araya getirmek olmuş. Yaklaşık 2006 yılına kadar Ankara’da birçok aktivite yapıldı. Bunların tamamı aslında federasyonun doğmasına zemin hazırladı” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK ÇATIMIZ FEDERASYON”

Bozkurt, “Biz mesleki geliştirme eğitim seminerleri de veriyoruz. İl dışındaki birçok yerde gastronomi festivalleri düzenliyoruz. Bunların tamamını federasyona bağlı olarak dernekler yapıyor. Aslında biz büyük bir aileyiz. 35 tane derneği olan bir federasyonuz. Bu 35 derneğin içerisinde kamu ve özel sektör karışık olarak bulunuyor. Bunların içerisinde sadece aşçılar değil garsonlar, turizme bağlı olan çoğu kişi ve kuruluş bulunuyor. Gastronomi, yiyecek içecekle ilgili olan birçok kişi bulunuyor. Bizim en büyük çatımız federasyon. Federasyon olduğu için herkes bu çatıda birleşiyor. 30.000 üyesi bulunuyor ve bu sayı artıyor” şeklinde konuştu.

YERLİ MALI TEŞVİK EDİLİYOR

BAŞATDER olarak en büyük değerlerinden bir tanesi yerli malını daha fazla ön plana çıkarttıklarını vurgulayan Bozkurt, bütün sloganlarında yerli malını teşvik ettiklerini söyledi. Bozkurt, daha önceki yıllarda zaman zaman kendilerine pilot ürünlerini seçtiklerini belirterek şu an Türkiye’nin dört bir yanında inanamadıkları kadar coğrafi işaretli ürün bulunduğunu dile getirdi.

“MESLEK EDİNDİRME OKULU İSTİYORUZ”

Bozkurt, “BAŞATDER olarak TAFED önderliğinde biz Başkentte bir meslek edindirme okulu istiyoruz. Bunun içinde çabalıyoruz. Burada üç tane yere değinmek istedik. Bunlardan birincisi yetiştirme yurtlarındaki çocukları hem sektöre kazandırmak, hem de mesleki eğitim alırken yanında yabancı dil eğitimlerini almasını istedik. İkinci olarak hayatımızın içerisinde olan eşinden ayrılmış, kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olan kadınlarımız var. Çocuklarına bakmak zorunda olan insanlar var. Biz bunlara da el uzatıp, meslek edindirip, kurumda, kuruluşta veya diğer sektörün içerisinde hayata kazandırmak. Son olarak ise belli bir yaşa gelmiş ama hiçbir mesleği olmamış, ne yapacağını bilmeyen insanları turizm sektörü içerisinde faydalı bir hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

MESLEK HAYATINA DÂHİL EDİLECEK

Bozkurt, meslek edindirme okullarında verilecek olan eğitimlerin insanların hayatına yön vereceğini dile getirerek, “Burada 6 ve 8 aylık temel mutfak eğitimlerini verip bu gençlerimizi sektöre kazandırmayı amaçlıyoruz. Gençlerimizi alaylı ortamdan kurtarıp, kendini özel hissettirip meslek hayatına katmayı planlıyoruz. Çocuk esirgemedeki çocukların 15 yaşından sonra bizlerin denetiminde mesleki eğitim okullarında bu eğitimleri çocuklarımıza verip, 18 yaşına gelip, yurttan ayrıldıklarında kendi ayakları üzerinde durabilecek hale getirebilmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

YETİŞMİŞ PERSONEL YOK

Bozkurt, sektörde yaşanan sorunları dile getirerek konuşmasını noktaladı: “Sektörde inanılmaz bir boşluk var. Tabanda kimse yetişmiyor. Taban boşluğu var. Bütün işletmelerin şu an en büyük kanayan yarası personel. Yetişmiş personel yok. Şu an tamamı ya gastronomi okuyor, ya da okuduktan sonra yurtdışına gidiyor. Tabanda eski çıraklık okullarında yetişen personel portföyü vardı. Bunların hiçbiri şu an sektörün içerisinde yok. Bu sadece mutfak için değil şu an sanayiye gitseniz orda da aynı sorun var.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-